جوميز: كرة القدم غير عادلة والدليل السوبر السعودي.. والفتح لن ينافس على الدوري

يؤمن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح أن كرة القدم غير عادلة والنتيجة لا تعبر دائما عن الفريق الأفضل.

ويأتي ذلك بعد تتويج أهلي جدة بلقب السوبر السعودي أمام النصر بركلات الترجيح.

وقال جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح لصحيفة الرياضية: "كرة القدم غير عادلة، النصر كان أفضل من أهلي جدة في نهائي السوبر ورغم ذلك توج الأهلي باللقب بركلات الترجيح".

وتابع "نتائج المباريات لا تعني بالضرورة من الفريق المتفوق والأفضل، هذه هي كرة القدم من يسجل ينتصر".

أما عن مسابقة الدوري فأجاب "للأسف لا نملك في الفتح، الميزانية الموجودة في بعض الأندية السعودية الأخرى".

وشدد جوميز "لذلك لا يمكنني القول أنني سأقاتل لتحقيق لقب الدوري لأنه هدف غير منطقي".

واختتم جوميز تصريحاته "أعلم أن الفتح حقق الدوري السعودي من قبل وإدارة النادي تعمل بجهد لتوفير كل سبل النجاح، ولكن المنافسة على لقب الدوري أمر غير منطقي عندما تشاهد جودة الفرق المشاركة ستعرف الفرق".

ويفتتح الفتح مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة الفيحاء يوم 30 أغسطس الجاري.

وكان جوميز قد قاد الفتح في النصف الثاني من الموسم الماضي وأنقذ الفريق من شبح الهبوط بعد تذيله ترتيب المسابقة.