رابطة الدوري السعودي تدرس إقامة بعض المباريات خارج السعودية

أوضح عمر مغربل رئيس رابطة الدوري السعودي أن قرار إجراء مباريات من المسابقة خارج السعودية تحت الدراسة، حسبما نشرت جريدة الرياضية السعودية.

وشدد مغربل على تركيز الرابطة على تلبية ما يتماشى مع متطلبات الشارع الرياضي في السعودية.

ويرى رئيس الرابطة أن إجراء كأس السوبر أخيرًا في هونج كونج كان فرصةٌ لتعزيز انتشار المنتج الكروي السعودي حول العالم.

وأضاف "سنُقَيِّم كل الأفكار بحذر، لكن الأولوية تظل لتقوية المنتَج داخل السعودية، والعمل بكل جد على انتشاره في كل دول العالم".

وأكمل "نستهدف الوصول إلى مصاف الدوريات الأفضل عالميًا، وتقديم كرة قدم تنافسية، وتجربة مشجّع عالمية".

وواصل "تركيزنا على جماهيرنا وعلى تطوير الدوري، فنحن دولة تحب كرة القدم، وأكثر من 80 في المئة من سكان السعودية يتابعون الكرة، والآن الدوري السعودي هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأفضل في آسيا لأربعة أعوام على التوالي".

وتُوِّج أهلي جدة بكأس السوبر السعودي، الذي استضافت هونج كونج منافساته من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

وهي المرة الخامسة التي تُلعَب فيها البطولة خارج السعودية. وقبل هونج كونج، استضافتها لندن، العاصمة البريطانية، ثلاث مرات، وأبو ظبي، العاصمة الإماراتية، في النسخة التي لُعِبَت خلال أبريل 2024.