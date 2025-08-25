حارس اتحاد جدة يعود بعد التوقف الدولي

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 13:37

كتب : FilGoal

بردراج رايكوفيتش

من المرجح أن يعود الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة إلى التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف المقبلة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الإصابة التي اضطرته إلى إجراء عملية جراحية، مطلع الصيف الجاري ليست مزمنة.

وينفذ رايكوفيتش برنامجا تأهيليا يوميا على هامش تدريبات زملائه، تمهيدًا للعودة إلى المجموعة.

وبذلك تأكد غيابه عن مواجهة الأخدود، السبت في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي، فيما تُلعَب الجولة الثانية أمام الفتح بعد فترة التوقف الدولي.

وأصيب الحارس الصربي، مطلع شهر أبريل الماضي، بتمزقٍ في الوتر القريب من العضلة المستقيمة للفخذ اليمنى، ما حرمه من خوض ست جولاتٍ ضمن الدوري.

وبعد انتهاء الموسم، خضع لجراحةٍ في كندا، ودخل بعدها إلى برنامج تأهيلي، شارف على الانتهاء.

وضمّ الفرنسي لوران بلان، مدرب اتحاد جدة حارسه الأول إلى معسكر الإعداد الخارجي على أمل بلوغه الجاهزية قبل كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، وهو ما لم يتحقق.

ويستعد رايكوفيتش - 29 عامًا - لموسمه الثاني مع الفريق، بعدما انضم الصيف الماضي قادمًا من ريال مايوركا الإسباني وأسهم في فوز النمور بثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

اتحاد جدة بريدراج رايكوفيتش
