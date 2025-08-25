ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي إلى إتمام التعاقد مع الإكوادوري بييرو هينكابي لاعب باير ليفركوزن الألماني، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

بييرو هينكابي النادي : باير ليفركوزن أرسنال

ويرتبط هينكابي بعقد مع ليفركوزن حتى يونيو 2029.

وكشف موقع ذا أثلتيك عن رغبة هينكابي في الرحيل، وأبلغ النادي الألماني برغبته، فيما يُفضّل النادي الإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ما لم يُفعّل شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو.

ويسعى نادي أرسنال إلى الحصول على مجهودات اللاعب بقيمة سوقية أقل وأكثر واقعية.

وظهر اللاعب باكيا على أرض الملعب بعد هزيمة فريقه أمام هوفنهايم يوم السبت بنتيجة 2-1 في افتتاحية مباريات الدوري الألماني.

ويسعى نادي بورتو البرتغالي لضم البولندي ياكوب كيفيور بعدما أصبح بعيدا عن حسابات ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

كذلك بات رحيل اللاعبين ألكسندر زينتشينكو، وفابيو فييرا وريس نيلسون قريبا من الجانرز.

وينشط هينكابي في مركزي قلب الدفاع الأيسر، والظهير الأيسر.

وانضم هينكابي إلى ليفركوزن قادماً من نادي تاليريس الأرجنتيني في صيف 2021.

خلال مواسمه الأربعة في ألمانيا، شارك هينكابي في 166 مباراة مع ليفركوزن، بالإضافة إلى 46 مباراة مع منتخب الإكوادور.

شارك المدافع في أول مباراتين لليفركوزن في موسم 2025/ 2026 بالدوري والكأس.

ورحل عن ليفركوزن خلال الانتقالات الصيفية فلوريان فيرتز، وجيريمي فريمبونج، وأمين عدلي، وجرانيت تشاكا، وجوناثان تاه، بالإضافة إلى المدرب السابق تشابي ألونسو.

وشارك هينكابي في تتويج ليفركوزن بلقبي الدوري والكأس الألمانيين موسم 2023 - 2024 وعدم خسارة أي مباراة في الدوري، وكذلك الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أتالانتا.