عضو الزمالك: النادي في لحظة فارقة.. إما نكون أو لا نكون

وجه رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة للجماهير بشأن ملف أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر بعد قرار السحب.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وكتب نصوحي عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك الآن في لحظة فارقة تهدد حاضر ومستقبل النادي العريق."

وأكمل "إما نكون أو لا نكون، هذه ليست قضية مجلس حسين لبيب فحسب، هذه قضية كل زملكاوي وكل من ينتمي لهذا النادي سواء داخله أو خارجه."

وأضاف "على جماهير الزمالك الوفية الوقوف بجوار النادي، ليس بجوار أشخاص، الأزمة ليست هينة والجميع يبذل أقصى ما لديه لمواجهة التحديات الداخلية قبل الخارجية".

وأتم "لن ينجو الزمالك إلا بجماهيره وتكاتفها للمرور من هذه الغمة."

وسبق أن كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق جلسة مع شريف الشربيني وزير الإسكان بمقر الوزارة يوم الخميس الماضي".

وأوضح "عرض نادي الزمالك على الوزير كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه ومدة مهلة البناء".

واختتم المصدر تصريحاته "تقرر في ختام الجلسة رفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي".

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.