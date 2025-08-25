عضو الزمالك: النادي في لحظة فارقة.. إما نكون أو لا نكون

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 12:55

كتب : FilGoal

أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

وجه رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة للجماهير بشأن ملف أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر بعد قرار السحب.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وكتب نصوحي عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك الآن في لحظة فارقة تهدد حاضر ومستقبل النادي العريق."

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته

وأكمل "إما نكون أو لا نكون، هذه ليست قضية مجلس حسين لبيب فحسب، هذه قضية كل زملكاوي وكل من ينتمي لهذا النادي سواء داخله أو خارجه."

وأضاف "على جماهير الزمالك الوفية الوقوف بجوار النادي، ليس بجوار أشخاص، الأزمة ليست هينة والجميع يبذل أقصى ما لديه لمواجهة التحديات الداخلية قبل الخارجية".

وأتم "لن ينجو الزمالك إلا بجماهيره وتكاتفها للمرور من هذه الغمة."

وسبق أن كشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق جلسة مع شريف الشربيني وزير الإسكان بمقر الوزارة يوم الخميس الماضي".

وأوضح "عرض نادي الزمالك على الوزير كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه ومدة مهلة البناء".

واختتم المصدر تصريحاته "تقرر في ختام الجلسة رفع الأمر لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي".

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

الزمالك رامي نصوحي أرض الزمالك
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم..المحلة ضد الأهلي ضمن 4 مواجهات بالدوري.. وقمة إنجليزية عمار: حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.. ونعد بالفوز على غزل المحلة ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة سامي: أشكر اللاعبين والجماهير وأتمنى التوفيق ضد إنبي يحدث لأول مرة منذ 2020.. الجونة وإنبي يتعادلان سلبيا 1-0 جديدة في جهاز الرياضة.. الإسماعيلي ينتصر على طلائع الجيش برأسية عمار قائمة بيراميدز - تواصل غياب رمضان صبحي أمام مودرن سبورت الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة
أخر الأخبار
بعد واقعة فنربخشة ضد بنفيكا.. فوتوماك: أمرابط طلب من وكلائه سرعة التفاوض مع الأندية الإيطالية 22 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: نهضة بركان يقترب من مدافع جينت لتعويض دايو 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد قضية الرويلي.. تعديل لائحة تفرغ اللاعب المحترف من الاتحاد السعودي 47 دقيقة | سعودي في الجول
تورينو يضم لاعب إنتر 58 دقيقة | ميركاتو
لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة ساعة | ميركاتو
جوميز: كرة القدم غير عادلة والدليل السوبر السعودي.. والفتح لن ينافس على الدوري ساعة | سعودي في الجول
رابطة الدوري السعودي تدرس إقامة بعض المباريات خارج السعودية ساعة | سعودي في الجول
حارس اتحاد جدة يعود بعد التوقف الدولي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/511996/عضو-الزمالك-النادي-في-لحظة-فارقة-إما-نكون-أو-لا-نكون