الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن خليفة الدوسري مدافع الهلال أصبح على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى نيوم.

وكانت جريدة الرياضية قد ذكرت أن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب فريق الهلال أبلغ مدافعه خليفة الدوسري أنه خارج حساباته في الموسم الجديد.

وأضاف التقرير أن نيوم توصل لاتفاق نهائي مع خليفة الدوسري من أجل ضمه هذا الصيف.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب سيوقع على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع نادي نيوم.

يذكر أن المدافع خليفة الدوسري قد بدأ مسيرته مع نادي القادسية.

ثم انتقل لنادي الهلال بعقد لخمسة مواسم من 2021 حتى 2026.

ولعب 38 مباراة مع الفريق، منها مباراة فلامنجو في كأس العالم للأندية 2023، ونهائي البطولة ضد ريال مدريد.