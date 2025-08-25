أساطير الكرة المصرية يتألقون في بطولة كأس CIB لكرة الروندو

اختتمت في الساحل الشمالي النسخة الأولى من بطولة "كأس روندو" والتي ينظمها البنك التجاري الدولي CIB مصر، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس البنك.

ونجح فريق الأساطير بقيادة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي في الفوز بلقب البطولة، بعد الانتصار في النهائي على فريق الأساطير الذي يقوده نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق حازم إمام.

وتسلم الكابيتانو غالي كأس البطولة من عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وسط حضور مميز من نجوم الرياضة والكرة المصرية وكذلك عدد كبير من الفنانين.

وكان البنك التجاري الدولي CIB قرر التحول في استراتيجيته للشراكة والرعاية الرياضية من رعاية لعبة الإسكواش فقط إلى رعاية كل أنواع الرياضة في مصر وإفريقيا.

واحتفالا بمرور ٥٠ عاما على تأسيس البنك، قررت إدارة البنك التجاري الدولي، التوسع في استراتيجية دعم الرياضة من الاقتصار على رعاية الاسكواش إلى دعم ورعاية مختلف الرياضات من أجل تشجيع النشاط الرياضي في مصر وإفريقيا.

وخاض CIB على مدار السنوات الأخيرة مسيرة رائعة في دعم ورعاية رياضة الاسكواش في مصر، وهو ما حقق من خلاله انتشار مبهر وانجازات كبيرة للعبة بعد تتويج المنتخبات المصرية بكأس العالم للرجال والسيدات والناشئين، وتشارك لاعبو ولاعبات مصر صدارة التصنيف العالمي وحققوا ألقاب العديد من البطولات الدولية، واحتضنت مصر برعاية CIB العديد من بطولات الاسكواش العالمية.

وتدعم الاستراتيجية الجديدة توجه البنك في دعم الرياضة بشكل كامل في مختلف اللعبات لمواصلة المجهودات في تشجيع الشباب والاستثمار في تحسين جودة أهم عناصر الحياة المجتمعية والصحة العامة في مصر وإفريقيا، ودعم المنتخبات الوطنية المصرية واللاعبين المصريين.

واختتمت أولى الفعاليات برعاية بطولة مبتكرة في لعبة كرة الروندو لأول مرة في العالم وهي فكرة مصرية خالصة بممارسة كرة القدم في ملعب دائري على الشاطئ الرملي بالساحل الشمالي.

وحظيت البطولة المبتكرة للروندو بمشاركة ألمع نجوم الكرة المصرية مثل حازم إمام وحسام غالي وأحمد حسن ومحمد فضل وعماد متعب وعصام الحضري ووليد سليمان ومحمد بركات وهاني سعيد وسيد معوض وحسام عاشور وجمال حمزة وعبدالستار صبري ومحمد عبدالمنصف وأمير توفيق وآخرين وبقيادة تحكيمية للحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان.

وتم اختيار النجم حسام غالي كأفضل لاعب في البطولة في حين حصل النجم جمال حمزة على لقب الهداف وتم على هامش البطولة تكريم النجم محمود عبدالرازق شيكابالا على مسيرته الحافلة وحضوره منافسات البطولة الأولى من نوعها في مصر والعالم.

ومن المنتظر أن يواصل البنك مفاجآته في هذا القطاع قريبا بالإعلان عن المزيد من الرعايات والشراكات الرياضية في مصر وأفريقيا.