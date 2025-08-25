رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم"

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - ريال مدريد - برشلونة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس عن اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا بضم داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

وكتب رومانو عبر حسابه على إكس: "مارسيليا مهتم بضم بالتوقيع مع سيبايوس كلاعب وسط مثالي لدعم الفريق".

ووصف رومانو سيبايوس بـ "الهدف الحلم" لدى مارسيليا.

أخبار متعلقة:
تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي فانكوفر يتعادل أمام هوستون بالدوري الأمريكي في ظهور مولر الأول رسميا - مولر إلى فانكوفر الكندي

وأكمل الصحفي المتخصص في الانتقالات: "بدأت المفاوضات، ولن تكون صفقة سهلة مع ريال مدريد، لكن أولمبيك مارسيليا سيحاول".

وأتم "جاري مناقشة إمكانية الإعارة مع خيار الشراء."

النجم الإسباني صاحب الـ29 عاما، انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس.

وخرج سيبايوس للإعارة لنادي أرسنال الإنجليزي موسمي 2019 - 2020، و2020 - 2021، قبل العودة لصفوف ريال مدريد.

لاعب الوسط الإسباني شارك كبديل في مباراتي ريال مدريد هذا الموسم، بواقع دقيقة واحدة أمام أوساسونا، و3 دقائق أمام ريال أوفييدو.

وتوج سيبايوس مع ريال مدريد ببطولات دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرة وحيدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وإنتركونتننتال مرة وحيدة

كما فاز مع أرسنال ببطولة كأس إنجلترا، ودرع المجتمع.

وقبل أيام، قرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.

ريال مدريد مارسيليا سيبايوس
نرشح لكم
تورينو يضم لاعب إنتر لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله ليكيب: أستون فيلا ووست هام يتنافسان على ضم رابيو تقرير مغربي: زهير المترجي يعود لـ الوداد كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي
أخر الأخبار
تقرير: نهضة بركان يقترب من مدافع جينت لتعويض دايو 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد قضية الرويلي.. تعديل لائحة تفرغ اللاعب المحترف من الاتحاد السعودي 22 دقيقة | سعودي في الجول
تورينو يضم لاعب إنتر 34 دقيقة | ميركاتو
لاجازيتا ديلو سبورت: نابولي يُغري هويلوند براتب ضخم.. وشروط إتمام الصفقة 36 دقيقة | ميركاتو
جوميز: كرة القدم غير عادلة والدليل السوبر السعودي.. والفتح لن ينافس على الدوري 39 دقيقة | سعودي في الجول
رابطة الدوري السعودي تدرس إقامة بعض المباريات خارج السعودية 52 دقيقة | سعودي في الجول
حارس اتحاد جدة يعود بعد التوقف الدولي ساعة | سعودي في الجول
ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/511991/رومانو-مارسيليا-يبدأ-مفاوضات-مع-ريال-مدريد-بضم-الهدف-الحلم