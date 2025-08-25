تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله

لا يمانع نادي اتحاد جدة التخلي عن لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي الذي دخل الاشهر الاخيرة من عقده وفقاً لموقع فوت ميركاتو.

وكان كانتي قد انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

ونقلت جريدة الشرق الأوسط تقرير فوت ميركاتو الذي أوضح أن نادي اتحاد جدة لن يجدد عقد كانتي وسيقوم ببيعه إذا تلقى عرضا مناسبا.

وأضاف التقرير أن وكيل أعماله يبحث عن مخرج لموكله خلال الأيام المقبلة.

ولفت التقرير إلى وجود عروض لكانتي من قبل فريقين من الدوري الفرنسي هما موناكو ونادي باريس، كما عُرض على نادي القادسية كفرصة للتعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي المخضرم صاحب الـ34 عاما.

من جهته، يرى عبد الكريم دويس وكيل أعمال الفرنسي نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة، أن إدارة النادي تسعى لحماية نفسها من غضب الجماهير بحيلة في ملف تجديد تعاقد اللاعب.

وقال عبد الكريم دويس وكيل كانتي لصحيفة الرياضية: "فتحت ملف تجديد عقد كانتي مع مسؤولي اتحاد جدة وهذه خطوة طبيعية".

وأوضح "يأتي ذلك لأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم، وعادة أي محاولات للتجديد أو التفاوض تتم قبل نهايته بعام واحد".

وكشف وكيل كانتي "مسؤولو نادي الاتحاد يحاولون حماية أنفسهم من ردة الفعل، لأنهم يعلمون تماما أن الجماهير إذا عرفت طريقة إدارتهم ملف كانتي فلن تكون سعيدة أبدا".

واختتم وكيل كانتي تصريحاته "الإدارة تلعب لعبة ما ويبدو أنها حيلة لحماية أنفسهم أمام الجماهير".

وكان كانتي قد أسهم في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي مرتين كما حصد كأس الملك ليتوج الفريق بالثنائية المحلية الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة تستهدف دعم استقرار الفريق وتضع ملف تجديد كانتي ضمن أبرز الملفات التي سيتم حسمها.

وخاض كانتي 31 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي وساهم في 7 أهداف.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما شارك في كأس الملك بأربع مباريات ونجح في صناعة هدف.