تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 11:44

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - اتحاد جدة والفتح

لا يمانع نادي اتحاد جدة التخلي عن لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي الذي دخل الاشهر الاخيرة من عقده وفقاً لموقع فوت ميركاتو.

وكان كانتي قد انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

ونقلت جريدة الشرق الأوسط تقرير فوت ميركاتو الذي أوضح أن نادي اتحاد جدة لن يجدد عقد كانتي وسيقوم ببيعه إذا تلقى عرضا مناسبا.

أخبار متعلقة:
ليكيب: أستون فيلا ووست هام يتنافسان على ضم رابيو رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نيوكاسل أموريم: لست مجنونا.. أعرف شعور لاعبي مانشستر يونايتد برونو يكشف ما حدث بينه وبين الحكم قبل إهدار ركلة الجزاء

وأضاف التقرير أن وكيل أعماله يبحث عن مخرج لموكله خلال الأيام المقبلة.

ولفت التقرير إلى وجود عروض لكانتي من قبل فريقين من الدوري الفرنسي هما موناكو ونادي باريس، كما عُرض على نادي القادسية كفرصة للتعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي المخضرم صاحب الـ34 عاما.

من جهته، يرى عبد الكريم دويس وكيل أعمال الفرنسي نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة، أن إدارة النادي تسعى لحماية نفسها من غضب الجماهير بحيلة في ملف تجديد تعاقد اللاعب.

وقال عبد الكريم دويس وكيل كانتي لصحيفة الرياضية: "فتحت ملف تجديد عقد كانتي مع مسؤولي اتحاد جدة وهذه خطوة طبيعية".

وأوضح "يأتي ذلك لأن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم، وعادة أي محاولات للتجديد أو التفاوض تتم قبل نهايته بعام واحد".

وكشف وكيل كانتي "مسؤولو نادي الاتحاد يحاولون حماية أنفسهم من ردة الفعل، لأنهم يعلمون تماما أن الجماهير إذا عرفت طريقة إدارتهم ملف كانتي فلن تكون سعيدة أبدا".

واختتم وكيل كانتي تصريحاته "الإدارة تلعب لعبة ما ويبدو أنها حيلة لحماية أنفسهم أمام الجماهير".

وكان كانتي قد أسهم في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي مرتين كما حصد كأس الملك ليتوج الفريق بالثنائية المحلية الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة تستهدف دعم استقرار الفريق وتضع ملف تجديد كانتي ضمن أبرز الملفات التي سيتم حسمها.

وخاض كانتي 31 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي وساهم في 7 أهداف.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما شارك في كأس الملك بأربع مباريات ونجح في صناعة هدف.

نجولو كانتي اتحاد جدة موناكو باريس القادسية
نرشح لكم
ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" ليكيب: أستون فيلا ووست هام يتنافسان على ضم رابيو تقرير مغربي: زهير المترجي يعود لـ الوداد كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي مدير ليفركوزن يلمح لفشل صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان الإعارات مستمرة.. سان جيرمان يرسل ريناتو سانشيز إلى اليونان
أخر الأخبار
حارس اتحاد جدة يعود بعد التوقف الدولي 11 دقيقة | سعودي في الجول
ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات 21 دقيقة | ميركاتو
تقرير: ماك أليستر قد يغيب أمام نيوكاسل بسبب ظرف عائلي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عضو الزمالك: الزمالك في لحظة فارقة.. إما نكون أو لا نكون 53 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: شكوك حول مشاركة أوديجارد أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم ساعة | ميركاتو
أساطير الكرة المصرية يتألقون في بطولة كأس CIB لكرة الروندو ساعة | الكرة المصرية
بي بي سي: الإصابة تبعد ساكا لمدة 4 أسابيع ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/511990/تقرير-عروض-سعودية-وفرنسية-لـ-كانتي-واتحاد-جدة-لا-يمانع-رحيله