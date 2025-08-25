كرة طائرة - منتخب الشباب يحقق الفوز الثالث أمام تركيا ويتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

منتخب الشباب - كرة طائرة

تغلب منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة على نظيره التركي في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى ببطولة العالم تحت 21 عاما

وتستضيف الصين منافسات بطولة العالم للشباب خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.

وفاز منتخب مصر على نظيره تركيا بنتيجة 3-2.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - منتخب السيدات يخسر أمام هولندا في ثاني مبارياته ببطولة العالم كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات كرة طائرة - منتخب الشباب يحقق الفوز الثاني على حساب تايلاند في بطولة العالم

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: فوز مصر في الشوط الأول 25-24، قبل أن يحقق منتخب تركيا الفوز في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-22، و25-14 ثم عاد المنتخب المصري وحقق الفوز في الشوط الرابع 25-17، قبل الفوز في الشوط الفاصل بنتيجة 18-16.

وبتلك النتيجة ضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ16.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة من المجموعة الأربع إلى دور الـ16.

وفاز منتخب مصر على نظيره المغربي في الجولة الأولى بثلاثة أشوط دون مقابل، وفي الجولة الثانية أمام تايلاند بنتيجة 3-2.

فيما خسر المنتخب المصري الجولة الثالثة أمام الولايات المتحدة بنتيجة 3-2، قبل الفوز أمام تركيا في الجولة الرابعة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الصين وتايلاند وتركيا وأمريكا والمغرب.

ويلعب شباب الفراعنة المباراة المقبلة أمام الصين الساعة الثانية عشر ظهر الثلاثاء.

وجاءت قائمة اللاعبين بقيادة أحمد سمير المدير الفني كالآتي:

حمزة حمدي الصافي - أسر حسام عاطف - محمود إبراهيم عبد الباقي - مالك نور الدين - أحمد رضا محمد - صلاح محمد - مازن شريف عبد الفتاح - ياسين علي يحيى - حازم محمد كمال - إبراهيم عادل عبد المقصود - يوسف أحمد محمد - أحمد يوسف سعد.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة 15 تاريخيا.

ولم يسبق وأن وصل الفراعنة إلى ربع النهائي من قبل.

وكان المركز التاسع في النسخة الماضية أفضل ما حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

منتخب الشباب للكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - منتخب السيدات يخسر أمام هولندا في ثاني مبارياته ببطولة العالم كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات كرة طائرة - منتخب الشباب يحقق الفوز الثاني على حساب تايلاند في بطولة العالم كرة طائرة - كل ما تريد أن تعرفه عن مشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم بعد 19 عاما كرة طائرة - منتخب الشباب يستهل مشواره ببطولة العالم بالفوز على المغرب كرة طائرة - بعثة منتخب السيدات تصل تايلاند استعدادا لخوض منافسات بطولة العالم كرة طائرة - ثنائي الزمالك السابق.. حتا الإماراتي يضم لعبة ورضا هيكل كرة طائرة - الزمالك يضم أبو السعود من سموحة
أخر الأخبار
ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف 5 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن 7 دقيقة | ميركاتو
تشكيل غزل المحلة - تغييران من علاء عبد العال أمام الأهلي.. وآلادي على دكة البدلاء 20 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - الشناوي أساسي أمام غزل المحلة.. وثنائي لأول مرة في الدفاع 33 دقيقة | الدوري المصري
استعادة أفضل لاعب.. ذا أثلتيك: كريستال بالاس مهتم بضم جالاجير 46 دقيقة | ميركاتو
أول التغييرات الفنية.. بلدية المحلة لـ في الجول: استقالة حسام عبد العال وتعيين أحمد عبد الرؤوف ساعة | القسم الثاني
رفض احترافه ثم إدعاء إصابة.. توتر العلاقة بين حمزة إكمان ونادي رينجرز بعد تصريحات مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
الكاس: مزدوجي الجنسية تحت التقييم.. وهدفنا الوصول لأبعد مدى في كأس العالم للناشئين ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/511989/كرة-طائرة-منتخب-الشباب-يحقق-الفوز-الثالث-أمام-تركيا-ويتأهل-لدور-الـ16-في-بطولة-العالم