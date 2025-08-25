كرة طائرة - منتخب الشباب يحقق الفوز الثالث أمام تركيا ويتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم

تغلب منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة على نظيره التركي في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة الأولى ببطولة العالم تحت 21 عاما

وتستضيف الصين منافسات بطولة العالم للشباب خلال الفترة من 21 إلى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.

وفاز منتخب مصر على نظيره تركيا بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: فوز مصر في الشوط الأول 25-24، قبل أن يحقق منتخب تركيا الفوز في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-22، و25-14 ثم عاد المنتخب المصري وحقق الفوز في الشوط الرابع 25-17، قبل الفوز في الشوط الفاصل بنتيجة 18-16.

وبتلك النتيجة ضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور الـ16.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة من المجموعة الأربع إلى دور الـ16.

وفاز منتخب مصر على نظيره المغربي في الجولة الأولى بثلاثة أشوط دون مقابل، وفي الجولة الثانية أمام تايلاند بنتيجة 3-2.

فيما خسر المنتخب المصري الجولة الثالثة أمام الولايات المتحدة بنتيجة 3-2، قبل الفوز أمام تركيا في الجولة الرابعة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الصين وتايلاند وتركيا وأمريكا والمغرب.

ويلعب شباب الفراعنة المباراة المقبلة أمام الصين الساعة الثانية عشر ظهر الثلاثاء.

وجاءت قائمة اللاعبين بقيادة أحمد سمير المدير الفني كالآتي:

حمزة حمدي الصافي - أسر حسام عاطف - محمود إبراهيم عبد الباقي - مالك نور الدين - أحمد رضا محمد - صلاح محمد - مازن شريف عبد الفتاح - ياسين علي يحيى - حازم محمد كمال - إبراهيم عادل عبد المقصود - يوسف أحمد محمد - أحمد يوسف سعد.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة 15 تاريخيا.

ولم يسبق وأن وصل الفراعنة إلى ربع النهائي من قبل.

وكان المركز التاسع في النسخة الماضية أفضل ما حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.