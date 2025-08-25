ليكيب: أستون فيلا ووست هام يتنافسان على ضم رابيو

أفادت صحيفة ليكيب أن أستون فيلا ووست هام يونايتد من بين عدة أندية تقدمت بعروض للتعاقد مع أدريان رابيو لاعب أولمبيك مارسيليا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

قبل أيام، قرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.

وأوضح التقرير أن أستون فيلا ووست هام طلبا ضم اللاعب.\

وأضاف التقرير أن انقطاع الاتصالات بين ممثلي اللاعب والمدير الرياضي لمارسيليا مهدي بنعطية سيعجل برحيله.

كما عاد اسم أدريان رابيو مرة أخرى لقائمة تعاقدات ميلان بعد جلسة عقدت بين ماسميليانو أليجري المدير الفني وإيلي تاري المدير الرياضي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن ميلان أظهر اهتماما متزايدا لضم رابيو لاعب وسط أولمبيك مارسيليا.

وعرض نادي مارسيليا لاعبه للبيع بعد مشادة حدثت بينه وبين جوناثان رو والذي رحل بالفعل لبولونيا الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن انضمام رابيو سيفتح الباب لرحيل يونس موسى والذي يعد الاسم الأقرب للرحيل عن أسوار سان سيرو.

ولا يزال ميلان يبحث أيضا عن تدعيم هجومه مع تراجع فرص ضم النيجيري فيكتور بونيفاس.

ويضع ميلان الثنائي كونراد هاردر لاعب سبورتنج لشبونة ودوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في قائمته.