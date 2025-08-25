ليكيب: أستون فيلا ووست هام يتنافسان على ضم رابيو

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

أفادت صحيفة ليكيب أن أستون فيلا ووست هام يونايتد من بين عدة أندية تقدمت بعروض للتعاقد مع أدريان رابيو لاعب أولمبيك مارسيليا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

قبل أيام، قرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.

وأوضح التقرير أن أستون فيلا ووست هام طلبا ضم اللاعب.\

أخبار متعلقة:
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نيوكاسل أموريم: لست مجنونا.. أعرف شعور لاعبي مانشستر يونايتد برونو يكشف ما حدث بينه وبين الحكم قبل إهدار ركلة الجزاء مؤتمر ألونسو - عن دور رودريجو وعودة مبابي وعناق كازورلا

وأضاف التقرير أن انقطاع الاتصالات بين ممثلي اللاعب والمدير الرياضي لمارسيليا مهدي بنعطية سيعجل برحيله.

كما عاد اسم أدريان رابيو مرة أخرى لقائمة تعاقدات ميلان بعد جلسة عقدت بين ماسميليانو أليجري المدير الفني وإيلي تاري المدير الرياضي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن ميلان أظهر اهتماما متزايدا لضم رابيو لاعب وسط أولمبيك مارسيليا.

وعرض نادي مارسيليا لاعبه للبيع بعد مشادة حدثت بينه وبين جوناثان رو والذي رحل بالفعل لبولونيا الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن انضمام رابيو سيفتح الباب لرحيل يونس موسى والذي يعد الاسم الأقرب للرحيل عن أسوار سان سيرو.

ولا يزال ميلان يبحث أيضا عن تدعيم هجومه مع تراجع فرص ضم النيجيري فيكتور بونيفاس.

ويضع ميلان الثنائي كونراد هاردر لاعب سبورتنج لشبونة ودوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في قائمته.

أدريان رابيو أولمبيك مارسيليا أستون فيلا وست هام يونايتد
نرشح لكم
ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" تقرير: عروض سعودية وفرنسية لـ كانتي.. واتحاد جدة لا يمانع رحيله تقرير مغربي: زهير المترجي يعود لـ الوداد كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي مدير ليفركوزن يلمح لفشل صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان الإعارات مستمرة.. سان جيرمان يرسل ريناتو سانشيز إلى اليونان
أخر الأخبار
حارس اتحاد جدة يعود بعد التوقف الدولي 11 دقيقة | سعودي في الجول
ذا أثلتيك: أرسنال يسعى لضم هينكابي قبل غلق باب الانتقالات 21 دقيقة | ميركاتو
تقرير: ماك أليستر قد يغيب أمام نيوكاسل بسبب ظرف عائلي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عضو الزمالك: الزمالك في لحظة فارقة.. إما نكون أو لا نكون 53 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: شكوك حول مشاركة أوديجارد أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم ساعة | ميركاتو
أساطير الكرة المصرية يتألقون في بطولة كأس CIB لكرة الروندو ساعة | الكرة المصرية
بي بي سي: الإصابة تبعد ساكا لمدة 4 أسابيع ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/511987/ليكيب-أستون-فيلا-ووست-هام-يتنافسان-على-ضم-رابيو