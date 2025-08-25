مواعيد مباريات اليوم..المحلة ضد الأهلي ضمن 4 مواجهات بالدوري.. وقمة إنجليزية
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 11:08
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين الموافق 25 من شهرأغسطس 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.
وتستكمل مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري بإقامة 4 مباريات اليوم الإثنين.
كما تختتم مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي بقمة نيوكاسل أمام ليفربول.
الدوري المصري
بيراميدز × مودرن سبورت .. الساعة 9 مساءً عبر قناة On Sport 1
بتروجت × المقاولون العرب.. الساعة 9 مساءً عبر قناة On Sport 2
غزل المحلة × الأهلي.. الساعة 6 مساءً عبر قناة On Sport 1
زد × وادي دجلة.. الساعة 6 مساءً عبر قناة On Sport 2
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل × ليفربول.. الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD
الدوري الإسباني
إشبيلية × خيتافي.. الساعة 10:30 عبر قناة beIN SPORTS 3 HD
أتليتك بلباو × رايو فايكانو الساعة 8:30 عبر قناة beIN SPORTS 3 HD
الدوري الإيطالي
إنتر × تورينو .. الساعة 9:45