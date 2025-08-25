مؤتمر ألونسو - عن دور رودريجو وعودة مبابي وعناق كازورلا

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 01:50

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

أبدى تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد سعادته بالفوز على ريال أوفييدو 3-0 في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو في المؤتمر بعد المباراة: "أحلل المباراة من منظورها الكامل. لعبنا مباراة جيدة جدًا، بإيقاع ممتاز في الشوط الأول، وكنا الطرف الأقوى".

وأضاف "في الشوط الثاني تراجعنا قليلًا ولكن نتيجة 2-0 طمأنتنا. كانت مواجهة قوية خارج أرضنا لعبنا فيها كفريق واحد".

وأكمل "فينيسيوس قدم أداءً رائعًا وكان حاسمًا في الهدفين الأخيرين. نحن بحاجة إلى الجميع، فالموسم طويل".

وواصل "لدينا 25 لاعبًا، وسأحاول استخراج أفضل ما لديهم جميعًا. فيني كان مهمًا اليوم، لكني أريد أن يساهم الجميع ويكونوا مستعدين سواء للبدء أو للدخول من مقاعد البدلاء. هذا شعارنا طوال العام".

وعن عناقه مع سانتي كازورلا نجم الكرة الإسبانية العائد إلى أوفييدو قال: "كنتُ متأثرًا لأنني أعرف اللحظة التي يعيشها في أوفييدو بعد مسيرة رائعة. الأجواء كانت جميلة، واللاعبون أشادوا به قبل دخوله الملعب. سانتي لاعب فريد من نوعه".

وعن رودريجو أوضح "قدم مباراة جيدة. في الشوط الأول تعاون بشكل رائع مع كاريراس ومبابي. صحيح أن أوفييدو لعب بدفاع متأخر جعل المساحات ضيقة، لكن أعجبني أداؤه. نحن بحاجة إلى الجميع، ورودريجو جزء من ذلك".

وأخيرا عن مبابي قال: "لقد استعاد لياقته بعد كأس العالم للأندية. لا أريد الحديث كثيرًا عن الموسم الماضي لأني لم أكن حاضرًا، لكنه قدم أداءً رائعًا اليوم وكذلك في الأسبوع الماضي، وسنواصل التطور بشكل عام".

وحقق الميرينجي فوزه الثاني على التوالي، بعد الفوز على أوساسونا 1-0 في الجولة الأولى.

ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو
