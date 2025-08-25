بثنائية فلاهوفيتش وديفيد.. يوفنتوس يبدأ الموسم بثنائية ضد بارما

استهل يوفنتوس موسمه بالفوز على بارما بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وتألق سوزوكي حارس بارما في التصدي لرأسية كونسيساو في الدقيقة 12 في أخطر فرص الشوط الأول.

وفي الدقيقة 51 مرت تسديدة كينان يلديز بجوار القائم الأيسر للحارس.

ومنع القائم في الدقيقة 55 تسديدة كونسيساو، وزاد ضغط يوفنتوس في الدقائق التالية لتحقيق التقدم.

وفي الدقيقة 59 أرسل يلديز عرضية أرضية قوية أودعها جوناثان ديفيد في الشباك بلمسة رائعة.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه أندريا كامبياسو في الدقيقة 80 بسبب ضرب لاعب بارما بدون كرة.

وبعد دقيقتين سجل دوشان فلاهوفيتش هدف تأكيد الانتصار بعد مرتدة سريعة قائدا يوفنتوس للفوز الأول في الموسم.

وتصدر يوفنتوس الترتيب مبكرا بالتساوي مع كومو ونابولي، فيما تذيل بارما الترتيب.

وفي نفس التوقيت تعادل أتالانتا مع بيزا الصاعد حديثا بهدف لكل فريق.

فيما فرض التعادل نفسه بين كالياري وفيورنتينا بنتيجة 1-1.

وحقق كومو بقيادة الأرجنتيني الشاب نيكو باز الفوز على لاتسيو بنتيجة 2-0.

video:1