كرة سلة - للمرة الـ 12.. أنجولا تستعيد عرش إفريقيا بالفوز على مالي في النهائي

حقق منتخب أنجولا لقب بطولة إفريقيا لكرة السلة (أفروباسكت) بالفوز على مالي في المباراة النهائية بنتيجة 70-43.

واستضافت أنجولا البطولة في الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس.

وشارك منتخب مصر في البطولة ووصل لربع النهائي وودع على يد الكاميرون، وحل سادسا في النهاية.

وجاءت نتائج الأشواط 14-10 و18-10 و19-11 و19-12 لصالح أنجولا.

وعاد منتخب أنجولا للفوز باللقب بعد غياب في آخر 3 نسخ.

وحقق منتخب أنجولا اللقب للمرة الأولى منذ 2013 ورفع رصيده من الألقاب لـ 12.

يذكر أن مصر والسنغال ثاني أكثر المنتخبات تحقيقا للقب القاري برصيد 5 ألقاب لكل منتخب.

ويأتي آخر تتويج لمصر باللقب في 1983، وظهر منتخب مصر في النهائي آخر مرة عام 2013 وخسر من أنجولا آنذاك.

