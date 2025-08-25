عمار: حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.. ونعد بالفوز على غزل المحلة

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

محمد عمار - الإسماعيلي

وعد محمد عمار قائد الإسماعيلي جماهير فريقه بالفوز على غزل المحلة في الجولة المقبلة من الدوري المصري.

وانتصر الإسماعيلي بهدف دون رد على طلائع الجيش في الجولة الرابعة بهدف القائد.

وقال مدافع الإسماعيلي عبر أون سبورت 1: "حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري بعدما خسرنا أمام الاتحاد، ونستهدف الآن الفوز على أرضنا في الجولة المقبلة ضد غزل المحلة".

أخبار متعلقة:
1-0 جديدة في جهاز الرياضة.. الإسماعيلي ينتصر على طلائع الجيش برأسية عمار "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول

وأضاف "اللاعبون رجال من أول مباراة في الدوري وضعف الخبرات هو ما يمثل ضغطا علينا في ظل صغر سن اللاعبين".

وأتم "أهدي جائزة رجل المباراة لأسرتي ولجماهير الإسماعيلي، سجلت الهدف والفريق فاز، الأهم تحقيق الـ 3 نقاط ونعد الجماهير بالفوز على غزل المحلة".

وللموسم الثاني على التوالي يعود الإسماعيلي بـ 3 نقاط من ملعب طلائع الجيش بعدما فاز الموسم الماضي بهدف النبريص.

الفوز ارتقى به الإسماعيلي للمركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، فيما تراجع طلائع الجيش للمركز الـ 14 بنفس الرصيد.

ويلتقي الإسماعيلي في الجولة الخامسة مع غزل المحلة، فيما يحل الجيش ضيفا على البنك الأهلي.

الإسماعيلي الدوري المصري محمد عمار
نرشح لكم
ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة سامي: أشكر اللاعبين والجماهير وأتمنى التوفيق ضد إنبي يحدث لأول مرة منذ 2020.. الجونة وإنبي يتعادلان سلبيا 1-0 جديدة في جهاز الرياضة.. الإسماعيلي ينتصر على طلائع الجيش برأسية عمار قائمة بيراميدز - تواصل غياب رمضان صبحي أمام مودرن سبورت الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة قائمة غزل المحلة - عبد الغني وشوشة يقودان الدفاع في مواجهة الأهلي انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الجونة.. الجيش (0)-(1) الإسماعيلي
أخر الأخبار
مؤتمر ألونسو - عن دور رودريجو وعودة مبابي وعناق كازورلا 13 دقيقة | الدوري الإسباني
بثنائية فلاهوفيتش وديفيد.. يوفنتوس يبدأ الموسم بثنائية ضد بارما 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - للمرة الـ 12.. أنجولا تستعيد عرش إفريقيا بالفوز على مالي في النهائي ساعة | رياضات أخرى
عمار: حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.. ونعد بالفوز على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
بظهور مصري.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على أوفييدو بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك ساعة | الكرة المصرية
سامي: أشكر اللاعبين والجماهير وأتمنى التوفيق ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511979/عمار-حققنا-3-نقاط-مهمة-في-مشوار-الدوري-ونعد-بالفوز-على-غزل-المحلة