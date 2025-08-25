عمار: حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.. ونعد بالفوز على غزل المحلة

وعد محمد عمار قائد الإسماعيلي جماهير فريقه بالفوز على غزل المحلة في الجولة المقبلة من الدوري المصري.

وانتصر الإسماعيلي بهدف دون رد على طلائع الجيش في الجولة الرابعة بهدف القائد.

وقال مدافع الإسماعيلي عبر أون سبورت 1: "حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري بعدما خسرنا أمام الاتحاد، ونستهدف الآن الفوز على أرضنا في الجولة المقبلة ضد غزل المحلة".

وأضاف "اللاعبون رجال من أول مباراة في الدوري وضعف الخبرات هو ما يمثل ضغطا علينا في ظل صغر سن اللاعبين".

وأتم "أهدي جائزة رجل المباراة لأسرتي ولجماهير الإسماعيلي، سجلت الهدف والفريق فاز، الأهم تحقيق الـ 3 نقاط ونعد الجماهير بالفوز على غزل المحلة".

video:1

وللموسم الثاني على التوالي يعود الإسماعيلي بـ 3 نقاط من ملعب طلائع الجيش بعدما فاز الموسم الماضي بهدف النبريص.

الفوز ارتقى به الإسماعيلي للمركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، فيما تراجع طلائع الجيش للمركز الـ 14 بنفس الرصيد.

ويلتقي الإسماعيلي في الجولة الخامسة مع غزل المحلة، فيما يحل الجيش ضيفا على البنك الأهلي.