بظهور مصري.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على أوفييدو بثلاثية

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 00:37

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

حقق ريال مدريد الفوز على ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثة ريال مدريد في المباراة كل من كيليان مبابي الذي أحرز هدفين وفينيسيوس جونيور.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة السادسة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة وفياريال، بينما استمر أوفييدو بدون رصيد من النقاط في المركز الـ 19 وقبل الأخير.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو أساسي لأول مرة ضد أوفييدو ضمن 4 تغييرات هيثم حسن: مواجهة ريال مدريد مجرد مباراة.. سنلعب بلا خوف مواعيد مباريات الأحد 24 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري وريال مدريد ضد أوفييدو النزيف مستمر.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع إلتشي

المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن صاحب الأصول المصرية كبديل في الشوط الثاني ضمن صفوف ريال أوفييدو، كما شارك أوفي إيجاريا الذي كان قريبا من الانضمام للزمالك بالإضافة إلى سانتي كازورلا.

التشكيل

أجرى ريال مدريد عدة تغييرات على تشكيله بدخول رودريجو وماستانتونو بدلا من فينيسيوس وبراهيم دياز.

أحداث المباراة

كاد رودريجو أن يسجل مبكرا في الدقيقة الثالثة ولكن الحارس إسكانديل تألق في التصدي.

ومع سيطرة ريال مدريد على مجريات المباراة عاد حارس أوفييدو للتصدي من جديد في الدقيقة 36 بتسديدة من أردال جولر من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي بعد تمريرة من أردا جولر ليمر من المدافع بشكل رائع ويضع الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة ريال مدريد على المباراة ولكن دون خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 65 إهدار فالفيردي لفرصة الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة رائعة.

وسجل مبابي الهدف الثاني مستغلا تمريرة من فينيسيوس البديل في الدقيقة 82 بعد خطأ من هيثم حسن الذي فقط الكرة في وسط ملعب فريقه.

وأنهى فينيسيوس ثلاثية ريال مدريد بهدف جديد في الدقيقة 93 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد استلام تمريرة من براهيم دياز.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ريال مايوركا يوم السبت المقبل 30 أغسطس، بينما يلتقي أوفييدو مع ريال سوسيداد بنفس اليوم.

ريال أوفييدو ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
مؤتمر ألونسو - عن دور رودريجو وعودة مبابي وعناق كازورلا انتهت الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (0)-(3) ريال مدريد. تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو أساسي لأول مرة ضد أوفييدو ضمن 4 تغييرات هيثم حسن: مواجهة ريال مدريد مجرد مباراة.. سنلعب بلا خوف يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة النزيف مستمر.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع إلتشي انتهت في الدوري الإسباني - ليفانتي (2)-(3) برشلونة تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي
أخر الأخبار
برونو يكشف ما حدث بينه وبين الحكم قبل إهدار ركلة الجزاء 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ألونسو - عن دور رودريجو وعودة مبابي وعناق كازورلا ساعة | الدوري الإسباني
بثنائية فلاهوفيتش وديفيد.. يوفنتوس يبدأ الموسم بثنائية ضد بارما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - للمرة الـ 12.. أنجولا تستعيد عرش إفريقيا بالفوز على مالي في النهائي 2 ساعة | رياضات أخرى
عمار: حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.. ونعد بالفوز على غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
بظهور مصري.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على أوفييدو بثلاثية 2 ساعة | الدوري الإسباني
ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511978/بظهور-مصري-مبابي-وفينيسيوس-يقودان-ريال-مدريد-للفوز-على-أوفييدو-بثلاثية