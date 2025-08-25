بظهور مصري.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على أوفييدو بثلاثية

حقق ريال مدريد الفوز على ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثة ريال مدريد في المباراة كل من كيليان مبابي الذي أحرز هدفين وفينيسيوس جونيور.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة السادسة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن برشلونة وفياريال، بينما استمر أوفييدو بدون رصيد من النقاط في المركز الـ 19 وقبل الأخير.

المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن صاحب الأصول المصرية كبديل في الشوط الثاني ضمن صفوف ريال أوفييدو، كما شارك أوفي إيجاريا الذي كان قريبا من الانضمام للزمالك بالإضافة إلى سانتي كازورلا.

التشكيل

أجرى ريال مدريد عدة تغييرات على تشكيله بدخول رودريجو وماستانتونو بدلا من فينيسيوس وبراهيم دياز.

رودريجو أساسي في تشكيل الملكي 👑 تشكيل ريال مدريد في مواجهة ريال أوفييدو 📋#في_إسبانيا pic.twitter.com/Dab17AC62j — FilGoal (@FilGoal) August 24, 2025

أحداث المباراة

كاد رودريجو أن يسجل مبكرا في الدقيقة الثالثة ولكن الحارس إسكانديل تألق في التصدي.

ومع سيطرة ريال مدريد على مجريات المباراة عاد حارس أوفييدو للتصدي من جديد في الدقيقة 36 بتسديدة من أردال جولر من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي بعد تمريرة من أردا جولر ليمر من المدافع بشكل رائع ويضع الكرة في الشباك.

video:1

في الشوط الثاني استمرت سيطرة ريال مدريد على المباراة ولكن دون خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 65 إهدار فالفيردي لفرصة الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة رائعة.

وسجل مبابي الهدف الثاني مستغلا تمريرة من فينيسيوس البديل في الدقيقة 82 بعد خطأ من هيثم حسن الذي فقط الكرة في وسط ملعب فريقه.

وأنهى فينيسيوس ثلاثية ريال مدريد بهدف جديد في الدقيقة 93 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد استلام تمريرة من براهيم دياز.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد ريال مايوركا يوم السبت المقبل 30 أغسطس، بينما يلتقي أوفييدو مع ريال سوسيداد بنفس اليوم.