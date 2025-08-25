ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة

الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - طلائع الجيش

أبدى ميلود حمدي المدير الفني لـ الإسماعيلي فخره بلاعبي فريقه بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي الفوز الأول في الموسم بالتفوق على طلائع الجيش 1-0 في استاد جهاز الرياضة العسكري.

وقال الجزائري عبر المركز الإعلامي للنادي: "أهدى نقاط المباراة للجماهير التي تدعمنا دائما وسعيد جدا بانتصار الليلة".

أخبار متعلقة:
1-0 جديدة في جهاز الرياضة.. الإسماعيلي ينتصر على طلائع الجيش برأسية عمار يحدث لأول مرة منذ 2020.. الجونة وإنبي يتعادلان سلبيا سامي: أشكر اللاعبين والجماهير وأتمنى التوفيق ضد إنبي وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك

وأضاف "فخور بأداء اللاعبين في لقاء الليلة وستسعى جاهدا لحصد المزيد من النقاط خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل "أتمنى حضور الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة غزل المحلة خاصة أننا بحاجة لهم في هذه المباراة الصعبة".

وأتم "سنبذل أقصى ما لدينا لإسعاد كل من ينتمي للإسماعيلي وسنعمل على تحقيق المزيد من الانتصارات خلال المرحلة المقبلة".

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد عمار.

وللموسم الثاني على التوالي يعود الإسماعيلي بـ 3 نقاط من ملعب طلائع الجيش بعدما فاز الموسم الماضي بهدف النبريص.

الفوز ارتقى به الإسماعيلي للمركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، فيما تراجع طلائع الجيش للمركز الـ 14 بنفس الرصيد.

ويلتقي الإسماعيلي في الجولة الخامسة مع غزل المحلة، فيما يحل الجيش ضيفا على البنك الأهلي.

الإسماعيلي الدوري المصري طلائع الجيش ميلود حمدي
نرشح لكم
عمار: حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.. ونعد بالفوز على غزل المحلة سامي: أشكر اللاعبين والجماهير وأتمنى التوفيق ضد إنبي يحدث لأول مرة منذ 2020.. الجونة وإنبي يتعادلان سلبيا 1-0 جديدة في جهاز الرياضة.. الإسماعيلي ينتصر على طلائع الجيش برأسية عمار قائمة بيراميدز - تواصل غياب رمضان صبحي أمام مودرن سبورت الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة قائمة غزل المحلة - عبد الغني وشوشة يقودان الدفاع في مواجهة الأهلي انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الجونة.. الجيش (0)-(1) الإسماعيلي
أخر الأخبار
مؤتمر ألونسو - عن دور رودريجو وعودة مبابي وعناق كازورلا 13 دقيقة | الدوري الإسباني
بثنائية فلاهوفيتش وديفيد.. يوفنتوس يبدأ الموسم بثنائية ضد بارما 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - للمرة الـ 12.. أنجولا تستعيد عرش إفريقيا بالفوز على مالي في النهائي ساعة | رياضات أخرى
عمار: حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار الدوري.. ونعد بالفوز على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
بظهور مصري.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على أوفييدو بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك ساعة | الكرة المصرية
سامي: أشكر اللاعبين والجماهير وأتمنى التوفيق ضد إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511977/ميلود-حمدي-أهدى-نقاط-المباراة-للجماهير-وهذا-ما-أتمناه-ضد-غزل-المحلة