ميلود حمدي: أهدى نقاط المباراة للجماهير.. وهذا ما أتمناه ضد غزل المحلة

أبدى ميلود حمدي المدير الفني لـ الإسماعيلي فخره بلاعبي فريقه بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي الفوز الأول في الموسم بالتفوق على طلائع الجيش 1-0 في استاد جهاز الرياضة العسكري.

وقال الجزائري عبر المركز الإعلامي للنادي: "أهدى نقاط المباراة للجماهير التي تدعمنا دائما وسعيد جدا بانتصار الليلة".

وأضاف "فخور بأداء اللاعبين في لقاء الليلة وستسعى جاهدا لحصد المزيد من النقاط خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل "أتمنى حضور الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة غزل المحلة خاصة أننا بحاجة لهم في هذه المباراة الصعبة".

وأتم "سنبذل أقصى ما لدينا لإسعاد كل من ينتمي للإسماعيلي وسنعمل على تحقيق المزيد من الانتصارات خلال المرحلة المقبلة".

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد عمار.

وللموسم الثاني على التوالي يعود الإسماعيلي بـ 3 نقاط من ملعب طلائع الجيش بعدما فاز الموسم الماضي بهدف النبريص.

الفوز ارتقى به الإسماعيلي للمركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، فيما تراجع طلائع الجيش للمركز الـ 14 بنفس الرصيد.

ويلتقي الإسماعيلي في الجولة الخامسة مع غزل المحلة، فيما يحل الجيش ضيفا على البنك الأهلي.