سامي: أشكر اللاعبين والجماهير وأتمنى التوفيق ضد إنبي

قدّم أحمد سامي المدير الفني لـ الاتحاد السكندري الشكر للجمهور ولاعبي الفريق بعد التعادل مع البنك الأهلي.

وجلس أحمد سامي في المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف الصادرة من رابطة الأندية 3 مباريات.

وقال سامي عبر أون سبورت 1: "أشكر الجمهور على دعمه للفريق، وهذا موسم استثنائي للاتحاد، وواجهنا فريقا كبيرا، وكنا منظمين واللاعبون كانوا رجالا".

وأضاف "أهدرنا فرصتين في الشوط الثاني وأخرى في الشوط الأول وأيضا المرتدات، أشكر اللاعبين على تركيزهم ونستهدف إسعاد الجماهير".

وأتم "أتمنى التوفيق أمام إنبي في الجولة المقبلة وهم فريق جيد ويقدمون نتائج إيجابية مع حمزة الجمل، ونتمنى التوفيق في حسم الفرص الهجومية".

ويعد ذلك التعادل السلبي الخامس بين الفريقين والرابع بينهما في آخر 5 مواجهات في الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط.