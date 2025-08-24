يحدث لأول مرة منذ 2020.. الجونة وإنبي يتعادلان سلبيا

حسم التعادل السلبي نتيجة جديدة في الدوري المصري وتلك المرة بين إنبي والجونة على استاد بتروسبورت.

ويعد ذلك التعادل السلبي رقم 11 في الدوري هذا الموسم من أصل 33 مباراة.

ويعد ذلك أول تعادل سلبي يحدث بين الفريقين منذ سبتمبر 2020.

وارتفع رصيد الجونة وإنبي للنقطة الخامسة في المركزين السادس والسابع.

وصف المباراة

في الدقيقة 29 جاءت أخطر فرص الشوط الأول بتشتيت أكثر من رائع من أحمد خليل "كالوشا" بعد تسديدة لاعب الجونة.

وفي الشوط الثاني تألق محمد علاء حارس الجونة وتصدى لانفراد تام من محمد حتحوت في الدقيقة 58.

وطالب لاعبو إنبي بالحصول على ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 72.

الدقائق الأخيرة لم تشهد فرصا محققة لينتهي اللقاء بتعادل سلبي جديد.

ويعد الجونة الأقوى دفاعيا في الدوري بدون استقبال أي هدف بالتساوي مع غزل المحلة.