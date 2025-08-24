تقرير مغربي: زهير المترجي يعود لـ الوداد

كشف موقع "رياضي مغربي" عن توصل زهير المترجي لاتفاق مع الوداد للعودة لصفوفه بالموسم الجديد.

وفقا للموقع فإن المترجي قد وقع على عقد لمدة موسمين مع الوداد في صفقة انتقال حر.

وانتقل المترجي للوداد بعد فشل تعاقد النادي مع أنس المهراوي لاعب النادي المكناسي.

وانتهى تعاقد المترجي مع فاركو بعد قضاء موسم بالدوري المصري.

وشارك المترجي في 15 مباراة بقميص فاركو وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وسبق لصاحب الـ 29 عاما اللعب بقميص الوداد في فترتين سابقتين.

وشارك المترجي في 148 مباراة بقميص الوداد وتمكن من تسجيل 29 هدفا وصنع 14.

وتوج المترجي بلقب الدوري المغربي برفقة الوداد 4 مرات، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ موسم الوداد بمواجهة الكوكب المراكشي يوم الجمعة 12 سبتمبر المقبل في الدوري المغربي.