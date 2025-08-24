1-0 جديدة في جهاز الرياضة.. الإسماعيلي ينتصر على طلائع الجيش برأسية عمار

حقق الإسماعيلي أول انتصار له هذا الموسم بالفوز على طلائع الجيش 1-0 في استاد جهاز الرياضة العسكري.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد عمار.

وللموسم الثاني على التوالي يعود الإسماعيلي بـ 3 نقاط من ملعب طلائع الجيش بعدما فاز الموسم الماضي بهدف النبريص.

الفوز ارتقى به الإسماعيلي للمركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، فيما تراجع طلائع الجيش للمركز الـ 14 بنفس الرصيد.

ويلتقي الإسماعيلي في الجولة الخامسة مع غزل المحلة، فيما يحل الجيش ضيفا على البنك الأهلي.

وصف المباراة

اللقاء بدأ سريعا وفي الدقيقة 7 عاد الحكم عبد العزيز السيد لمراجعة تقنية الفيديو.

وعاد لأرض الملعب مشهرا بطاقة حمراء في وجه ألفا كيتا لاعب الجيش بعد تدخل قوي على قدم محمد خطاري.

ومنعت العارضة رأسية عبد الرحمن كتكوت في الدقيقة 12.

واستمر ضغط الإسماعيلي وفي الدقيقة 14 سجل الدراويش أولى الأهداف في الموسم برأسية قوية من محمد عمار من ركلة ثابتة نفذها محمد إيهاب.

وفي الدقيقة 24 شارك كريم طارق بدلا من إسلام محارب بسبب الإصابة.

محاولات طلائع الجيش في الشوط الأول لم تسفر عن أي خطورة على مرمى أحمد عادل عبد المنعم لينتهي بتقدم الدراويش بهدف دون رد.

في الشوط الثاني كاد مصطفى الخواجة أن يسجل هدفا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 51.

تراجع الإسماعيلي للدفاع عن الهدف فيما استمر ضغط طلائع الجيش بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 82 كاد أحمد علاء أن يسجل هدف التعادل على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكن كرته علت العارضة.

وأهدر البديل ديلسون كاموني فرصة تسجيل التعادل برأسية مرت بجوار القائم في مواجهة المرمى لتنتهي المباراة بهدف دون رد.

