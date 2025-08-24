قائمة بيراميدز - تواصل غياب رمضان صبحي أمام مودرن سبورت

احتفال بيراميدز بهدف إيفرتون ضد المصري

أعلن كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة مودرن سبورت.

ويلتقي بيراميدز مع مودرن على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساءً غدا الإثنين.

ويغيب علي جبر وطارق علاء ورمضان صبحي عن قائمة بطل إفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد شيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - أحمد توفيق

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة" - محمد رضا "بوبو" - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون دا سيلفا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد العاطي - مهند لاشين

الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

Image

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 5 نقاط فيما يحتل مودرن المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

وانتصر بيراميدز في المواجهة الأخيرة بين الفريقين بهدف دون رد من توقيع إبراهيم عادل.

