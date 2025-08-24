انتهت الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (0)-(3) ريال مدريد.

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال أوفييدو ضد ريال مدريد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق93. جوووووول الثااالث لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق89. كازورلا يشارك كبديل.

ق82. جوووووول الثاااني لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي مستغلا تمريرة من فينيسيوس جونيور لينفرد ويضع الكرة مباشرة في الشباك.

ق72. دخول أوفي إيجاريا ضمن صفوف أوفييدو.

ق65. فالفيردي يهدر فرصة الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة رائعة

ق62. دخول فينيسيوس جونيور وبراهيم دياز بدلا من رودريجو وماستانتونو.

بداية الشوط الثاني ومشاركة هيثم حسن كبديل بصفوف أوفييدو.

نهاية الشوط الأول

ق37. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي بعد مرور رائع من المدافع قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

ق36. أردا جولر يهدف فرصة الهدف الأول من داخل منطقة الجزاء.

ق3. الحارس يمنع فرصة الهدف الأول من رودريجو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ريال أوفييدو الدوري الإسباني
