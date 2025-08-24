الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

وجه نادي الزمالك شكره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد تصديقه رسميا على قانون الرياضة الجديد.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك نيابة عن جماهيره الغفيرة في كل مكان بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بعد تصديق فخامته على قانون الرياضة الجديد، وصدور القانون رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017.

كما تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر والتقدير بمناسبة صدور قانون الرياضة إلى كل من معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أن قانون الرياضة الجديد سيعود بالفائدة الكبيرة على الرياضة المصرية نظرًا لأنه يتضمن حزمة من الضوابط المنظمة لعمل الهيئات الرياضية، وآليات انتخاب مجالس إدارتها وشروط الترشح لعضويتها، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ويعد القانون الجديد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الهيئات الرياضية في مصر، بما يخدم مصالح أعضائها والمجتمع الرياضي بوجه عام، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يساعد على الاستثمار الرياضي.

