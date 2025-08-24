قائمة غزل المحلة - عبد الغني وشوشة يقودان الدفاع في مواجهة الأهلي
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 21:48
كتب : FilGoal
أعلن علاء عبد العال مدرب غزل المحلة قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الأهلي.
ويحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة في ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويتواجد عبد اللطيف "جريندو وعماد ميهوب على رأس قائمة المحلة للمباراة.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: عامر عامر - أحمد النفراوي.
الدفاع: محمد عبد الغني - أحمد شوشة - أحمد العش - عبد الرحمن بودي - يحيى زكريا.
الوسط: موري توري - محمود مجدي - معاذ عبد السلام - أحمد سعيد - أشرف مجدي.
الهجوم: عماد ميهوب - رشاد العرفاوي - سعيدي كيبونديلا - ويليامز صنداي - سولومون ألادي - عبد اللطيف جريندو - عاطف الحكيم.
ويحتل غزل المحلة المركز 16 في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط نت 3 مباريات، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 4 نقاط من مباراتين.
