تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو أساسي لأول مرة ضد أوفييدو ضمن 4 تغييرات

أجرى تشابي ألونسو المدير الفني عدة تغييرات في تشكيل ريال مدريد أمام ريال أوفييدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وبدأ داني كارباخال بدلا من ألكسندر أرنولد وأنطونيو رودريجر بدلا من إيدر ميليتاو وفرانكو ماستانتونو بدلا من براهيم ديازو رودريجو بدلا من فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – أنطونيو رودريجر – دين هاوسن – ألفارو كاريراس

الوسط: فيدي فالفيردي – أردا جولر – أوريلين تشواميني

الهجوم: فرانكو ماستانتونو – كيليان مبابي - رودريجو

ويجلس ميليتاو وفيني وأرنولد وبراهيم على مقاعد البدلاء.

وبدأ الملكي موسمه بالفوز 1-0 على أوساسونا فيما خسر أوفييدو من فياريال بنتيجة 2-0.