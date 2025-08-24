بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستراسبورج 1-0 مجددا

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 21:11

كتب : FilGoal

نانت - ستراسبورج

سقط نانت في فخ الخسارة الثانية على التوالي بمشاركة مصطفى محمد وتلك المرة أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

وبدأ الفريق مشواره في الدوري بالخسارة من باريس سان جيرمان 1-0.

وهو ما تكرر اليوم بالخسارة 1-0 خارج ميدانه بهدف في الدقائق الأخيرة.

وبدأ مهاجم منتخب مصر أساسيا للقاء الثاني على التوالي في هجوم الفريق الكناري.

وسدد مصطفى محمد كرة وحيدة طيلة اللقاء علت العارضة جاءت في الدقيقة 70.

وخاض مصطفى اللقاء كاملا وفاز بـ 12 صراع ثنائي من أصل 18، وحصل على 4 أخطاء لصالحه.

كما أكمل 10 تمريرات من أصل 17 بشكل صحيح، وأكمل 4 تدخلات دفاعية متنوعة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81 من رأسية إيمانويل إيميجها بعد عرضية متقنة.

الفوز الثاني على التوالي لستراسبورج رفع رصيده لـ 6 نفاط في المركز الرابع بالتساوي مع ليون وتولوز وباريس سان جيرمان.

فيما ظل نانت في المركز الـ 15 بدون رصيد من النقاط.

نانت ستراسبورج الدوري الفرنسي
