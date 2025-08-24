بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستراسبورج 1-0 مجددا

سقط نانت في فخ الخسارة الثانية على التوالي بمشاركة مصطفى محمد وتلك المرة أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

وبدأ الفريق مشواره في الدوري بالخسارة من باريس سان جيرمان 1-0.

وهو ما تكرر اليوم بالخسارة 1-0 خارج ميدانه بهدف في الدقائق الأخيرة.

وبدأ مهاجم منتخب مصر أساسيا للقاء الثاني على التوالي في هجوم الفريق الكناري.

Le coup d’envoi est donné face à Strasbourg. ALLEZ NANTES ! ⚔️#rcsafcn pic.twitter.com/2Jx19bOrdU — FC Nantes (@FCNantes) August 24, 2025

وسدد مصطفى محمد كرة وحيدة طيلة اللقاء علت العارضة جاءت في الدقيقة 70.

وخاض مصطفى اللقاء كاملا وفاز بـ 12 صراع ثنائي من أصل 18، وحصل على 4 أخطاء لصالحه.

كما أكمل 10 تمريرات من أصل 17 بشكل صحيح، وأكمل 4 تدخلات دفاعية متنوعة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81 من رأسية إيمانويل إيميجها بعد عرضية متقنة.

الفوز الثاني على التوالي لستراسبورج رفع رصيده لـ 6 نفاط في المركز الرابع بالتساوي مع ليون وتولوز وباريس سان جيرمان.

فيما ظل نانت في المركز الـ 15 بدون رصيد من النقاط.