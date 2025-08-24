مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الجونة.. الجيش (0)-(1) الإسماعيلي.. التعادل يضيع
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنبي ضد الجونة وطلائع الجيش ضد الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وبدأت الجولة بتعادل سلبي بين الاتحاد والبنك الأهلي.
إنبي × الجونة
ق 72: مطالبات بالحصول على ركلة جزاء يرفضها الحكم
ق 57: محمد علاء يتصدى لانفراد محمد حتحوت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 29: كالوشا يشتت كرة من على خط المرمى
بداية اللقاء
طلائع الجيش × الإسماعيلي
ق 82: تسديدة أحمد علاء تمر أعلى عارضة الإسماعيلي
ق 51: الخواجة يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 14: جووول أووول رأسية قوية من محمد عمار والهدف الأول للإسماعيلي
ق 12: رأسية رائعة من ترتطم بالعارضة
ق 7: طرد ألفا كيتا لاعب طلائع الجيش بعد تدخل قوي على خطاري
بداية اللقاء