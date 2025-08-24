مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الجونة.. الجيش (0)-(1) الإسماعيلي.. ركلة جزاء مرفوضة

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنبي ضد الجونة وطلائع الجيش ضد الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وبدأت الجولة بتعادل سلبي بين الاتحاد والبنك الأهلي.

إنبي × الجونة

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري لـ في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول قائمة الإسماعيلي – محترف واحد في الفريق أمام الاتحاد وغياب مروان حمدي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا.

ق 72: مطالبات بالحصول على ركلة جزاء يرفضها الحكم

ق 57: محمد علاء يتصدى لانفراد محمد حتحوت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: كالوشا يشتت كرة من على خط المرمى

بداية اللقاء

--

طلائع الجيش × الإسماعيلي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا.

ق 51: الخواجة يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 14: جووول أووول رأسية قوية من محمد عمار والهدف الأول للإسماعيلي

ق 12: رأسية رائعة من ترتطم بالعارضة

ق 7: طرد ألفا كيتا لاعب طلائع الجيش بعد تدخل قوي على خطاري

بداية اللقاء

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة قائمة غزل المحلة - عبد الغني وشوشة يقودان الدفاع في مواجهة الأهلي الرابع من آخر 5.. البنك الأهلي يعود بنقطة أمام الاتحاد السكندري مؤتمر فيريرا: نتعامل مع ضيق الوقت.. وسأكون قلقا في هذه الحالة قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. تعادل سلبي جديد مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ استاد المصري
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال أوفييدو (0)-(0) ريال مدريد.. الحارس يمنع الأول 12 دقيقة | الدوري الإسباني
نونو سانتو: الرابط بيني وبين جماهير نوتينجهام سيظل للأبد مهما حدث 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كارثة رقمية في عهد أموريم 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة 41 دقيقة | الدوري المصري
قائمة غزل المحلة - عبد الغني وشوشة يقودان الدفاع في مواجهة الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو أساسي لأول مرة ضد أوفييدو ضمن 4 تغييرات ساعة | الدوري الإسباني
رصاصة برونو الطائشة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام ستراسبورج 1-0 مجددا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511962/مباشر-الدوري-المصري-إنبي-0-0-الجونة-الجيش-0-1-الإسماعيلي-تشتيت-من-على-الخط