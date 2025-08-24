انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الجونة.. الجيش (0)-(1) الإسماعيلي

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي إنبي ضد الجونة وطلائع الجيش ضد الإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وبدأت الجولة بتعادل سلبي بين الاتحاد والبنك الأهلي.

إنبي × الجونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا.

انتهت

ق 72: مطالبات بالحصول على ركلة جزاء يرفضها الحكم

ق 57: محمد علاء يتصدى لانفراد محمد حتحوت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: كالوشا يشتت كرة من على خط المرمى

بداية اللقاء

--

طلائع الجيش × الإسماعيلي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــا.

انتهت

ق 82: تسديدة أحمد علاء تمر أعلى عارضة الإسماعيلي

ق 51: الخواجة يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 14: جووول أووول رأسية قوية من محمد عمار والهدف الأول للإسماعيلي

ق 12: رأسية رائعة من ترتطم بالعارضة

ق 7: طرد ألفا كيتا لاعب طلائع الجيش بعد تدخل قوي على خطاري

بداية اللقاء

الإسماعيلي الدوري المصري طلائع الجيش
