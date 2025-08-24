الرابع من آخر 5.. البنك الأهلي يعود بنقطة أمام الاتحاد السكندري

تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي بدون أهداف في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

ويعد ذلك التعادل السلبي الخامس بين الفريقين والرابع بينهما في آخر 5 مواجهات في الدوري.

ومع وصولنا للمباراة رقم 31 في الدوري هذا الموسم انتهت 16 منها بالتعادل 10 منها سلبيا.

وجلس أحمد سامي في المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف الصادرة من رابطة الأندية 3 مباريات.

وصف المباراة

تصدى أحمد صبحي حارس البنك في الدقيقة 10 لتسديدة من بيكالي أوبامي بسهولة.

وبعد 7 دقائق توقف اللقاء عدة دقائق بسبب إصابة لاعب من كل فريق إثر التحام هوائي.

وفي الدقيقة 37 حاول أوبامي تهديد مرمى صبحي بعد سلسلة تمريرات لكن تسديدته جاءت بعيدة.

وتألق صبحي سليمان في التصدي لتسديدة قوية من محمد إبراهيم وحوّلها لركنية.

شوط أول انتهى سلبيا.

في الشوط الثاني حاول كلا الفريقين تهديد مرمى الآخر، واعتمد البنك أكثر على التسديدات من خارج الـ 18 لكن صبحي سليمان كان في الموعد.

وفي الدقيقة 55 أهدر ياو أنور فرصة محققة برأسية من داخل منطقة الـ 6 ياردات مرت بغرابة بعيدا عن المرمى.

ومنع القائم الأيسر لصبحي فرصة فيفور أكيم بعد بينية رائعة من فادي فريد في الدقيقة 67.

وتعاطفت العارضة مع البنك بالتصدي لركلة حرة مباشرة نفذها محمد توني في الدقيقة 70.

وكاد محمد فتحي أن يسجل برأسية في الدقيقة 90+3 لكن مرت بعيدة دون خطورة.

وتصدى صبحي لتسديدة عمرو صالح من خارج الـ 18 ليطلق الحكم صافرة النهاية.