كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 19:51

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

عاد اسم أدريان رابيو مرة أخرى لقائمة تعاقدات ميلان بعد جلسة عقدت بين ماسميليانو أليجري المدير الفني وإيلي تاري المدير الرياضي.

وبدأ ميلان موسمه بالخسارة بنتيجة 2-1 أمام كريمونيسي بنتيجة في سان سيرو.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن ميلان أظهر اهتماما متزايدا لضم رابيو لاعب وسط أولمبيك مارسيليا.

وضم ميلان في الصيف كل من لوكا مودريتش وأردون ياشاري وصامويلي ريتشي في الصيف الحالي لتعويض رحيل تيجاني رينديرز لصفوف مانشستر سيتي.

وعرض نادي مارسيليا لاعبه للبيع بعد مشادة حدثت بينه وبين جوناثان رو والذي رحل بالفعل لبولونيا الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن انضمام رابيو سيفتح الباب لرحيل يونس موسى والذي يعد الاسم الأقرب للرحيل عن أسوار سان سيرو.

ولا يزال ميلان يبحث أيضا عن تدعيم هجومه مع تراجع فرص ضم النيجيري فيكتور بونيفاس.

ويضع ميلان الثنائي كونراد هاردر لاعب سبورتنج لشبونة ودوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس في قائمته.

مارسيليا ميلان أدريان رابيو الدوري الإيطالي
