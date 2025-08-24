مؤتمر فيريرا: نتعامل مع ضيق الوقت.. وسأكون قلقا في هذه الحالة

أوضح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك كيف يتعامل مع ضيق الوقت بين المباريات، وما يجعله قلقا.

ويستعد الزمالك للقاء فاركو يوم الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة على استاد السلام.

وقال البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "نتعامل مع ضيق الوقت حاليا بين المباريات وخاصة بين الجولات الثانية والخامسة، ونستغل الوقت في الاستشفاء، كما أن التدريبات ليست بالشدة المطلوبة، ونتعامل مع الوضع ولابد أن نتعود لأن هذا الأمر سيحدث في سبتمبر المقبل".

وأضاف "هناك عدد من الكروت الصفراء يمكن تجنبها بسهولة، وهناك أمور لم تكن متعمدة وسنحاول أن نتحسن بشكل أفضل ونعالج الأخطاء".

وأكمل "عندما نسافر قبل المباراة لمدة ساعتين إلا ربع فهذه ليست رحلة طويلة، وبالنسبة لي نبحث عن الملعب الذي يمتلك أفضل أرضية كي نخوض المباريات عليه، وأعتقد أن الملعب الذي سنخوض عليه المباراتين المقبلتين ستكون حالته أفضل".

وتابع "متأكدون من تطور الصفقات الجديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وشاهدنا أمورا جيدة من ألفينا ونتوقع تحسنه في الفترة المقبلة، وكل لاعب وصل لديه جودة جيدة ولكنهم يتعودون حاليا على أسلوب اللعب وسيتطورون ولكن ما زلنا بعيدين عن المستوى المطلوب".

وواصل "لم نصل لقمة المستوى، ونحتاج لأن نكون متواضعين جدا بعد أي فوز وأن نلتزم الهدوء بعد أي خسارة أو تعادل، وفي كل الأحوال نحلل المباريات بعيدا عن النتيجة للاستفادة منها، ونعلم إنه يكون الوضع خطر إذا فزنا وواجهنا فريق متأخر في الترتيب ونحن نحتفل فسنخسر".

وأتم "إهدار الفرص يحدث في كرة القدم، ونتمنى تسجيل كل فرصة تسنح لنا، ومن أول لحظة لدينا تدريبات خاصة على المرمى، وأحيانا ستشهد مباراة بها فرصة واحدة وتحقق بها الفوز، وقد تشهد مباراة أخرى العديد من الفرص دون أن يتم ترجمتها، وإذا لم نخلق الفرص سنكون قلقين".

ويتقاسم الزمالك صدارة ترتيب الموسم الحالي من الدوري مع المصري البورسعيدي ولكل منهما 7 نقاط بعد مرور 3 جولات.