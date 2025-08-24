مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووووول التعادل
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 18:33
كتب : FilGoal
يلعب مانشستر يونايتد في ضيافة فولام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
----------
ق 73 جووووول التعادل بتسديدة من سميث رو بعد عرضية أليكس إيوبي
ق 71 إميل سميث رو وراؤول خيمينيز بدلا من جوشوا كينج ورودريجو مونيز
ق 70 مانويل أوجارتي بدلا من ميسون ماونت
ق 62 كالوم ويلسون وأنتوني روبينسون بدلا من تيموتي كاستاني ورايان سيسينيون
ق 58 جووووول ليني يورو يسجل الأول برأسية من ركنية برايان مبومو.. تصطدم برودريجو مونيز وتسكن الشباك
ق 53 بنيامين سيسكو وديوجو دالوت بدلا من كاسيميرو وأماد ديالو
استراحة
ق 38 برونو يطيح بالركلة فوق العارضة
ق 37 برونو فيرنانديز على التنفيذ
ق 36 بعد مراجعة تنقنية الفيديو.. ركلة جزاء
ق 34 الحكم يراجع ركلة جزاء.. كالفين باسي دفع ميسون ماونت على الأرض
ق 17 أليكس إيوبي يسدد ولكن بايندير يتصدى
ق 14 كونيا ينفرد ويسدد ولكن بيرند لينو يتصدى
ق 2 ماتيوس كونيا يسددد من الخارج ولكن الكرة تمر فوق العارضة.
بداية المباراة