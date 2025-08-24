مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووووول التعادل

كالتشيو ميركاتو: رابيو على رأس اهتمامات ميلان بعد الخسارة من كريمونيسي

لماذا تشتري مهاجم ثم لا تشركه؟ أموريم يجيب السؤال المثير للجدل عن سيسكو

الحارس الجديد في الطريق؟ أموريم يكشف سبب خروج أونانا من التشكيل للمرة الثانية

افتتاح الملعب الجديد بزجاجة بيكفورد.. جريليش يعود للحياة في فوز إيفرتون على برايتون

ضد ستراسبورج.. مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية على التوالي مع نانت

صحيفة المنتخب: لاعب روما اختار تمثيل المغرب وربما يكون مفاجأة قائمة سبتمبر

رومانو: دوناروما يوافق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي.. ومفاوضات جارية بين الناديين

يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة