مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووووول
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 18:33
كتب : FilGoal
يلعب مانشستر يونايتد في ضيافة فولام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
----------
ق 58 جووووول ليني يورو يسجل الأول برأسية من ركنية برايان مبومو.. تصطدم برودريجو مونيز وتسكن الشباك
ق 53 بنيامين سيسكو وديوجو دالوت بدلا من كاسيميرو وأماد ديالو
استراحة
ق 38 برونو يطيح بالركلة فوق العارضة
ق 37 برونو فيرنانديز على التنفيذ
ق 36 بعد مراجعة تنقنية الفيديو.. ركلة جزاء
ق 34 الحكم يراجع ركلة جزاء.. كالفين باسي دفع ميسون ماونت على الأرض
ق 17 أليكس إيوبي يسدد ولكن بايندير يتصدى
ق 14 كونيا ينفرد ويسدد ولكن بيرند لينو يتصدى
ق 2 ماتيوس كونيا يسددد من الخارج ولكن الكرة تمر فوق العارضة.
بداية المباراة
