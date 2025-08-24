انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(1) مانشستر يونايتد

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - مانشستر يونايتد

يلعب مانشستر يونايتد في ضيافة فولام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ق 87 أيدن هيفن وهاري ماجواير بدلا من لوك شو وليني يورو

ق 73 جووووول التعادل بتسديدة من سميث رو بعد عرضية أليكس إيوبي

ق 71 إميل سميث رو وراؤول خيمينيز بدلا من جوشوا كينج ورودريجو مونيز

ق 70 مانويل أوجارتي بدلا من ميسون ماونت

ق 62 كالوم ويلسون وأنتوني روبينسون بدلا من تيموتي كاستاني ورايان سيسينيون

ق 58 جووووول ليني يورو يسجل الأول برأسية من ركنية برايان مبومو.. تصطدم برودريجو مونيز وتسكن الشباك

ق 53 بنيامين سيسكو وديوجو دالوت بدلا من كاسيميرو وأماد ديالو

استراحة

ق 38 برونو يطيح بالركلة فوق العارضة

ق 37 برونو فيرنانديز على التنفيذ

ق 36 بعد مراجعة تنقنية الفيديو.. ركلة جزاء

ق 34 الحكم يراجع ركلة جزاء.. كالفين باسي دفع ميسون ماونت على الأرض

ق 17 أليكس إيوبي يسدد ولكن بايندير يتصدى

ق 14 كونيا ينفرد ويسدد ولكن بيرند لينو يتصدى

ق 2 ماتيوس كونيا يسددد من الخارج ولكن الكرة تمر فوق العارضة.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أرسنال
