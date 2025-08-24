قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 18:06

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أعلن خوسيه ريبيرو قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على المحلة في استاد المحلة في السادسة من مساء غدا الإثنين.

ويتواصل غياب ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري بسبب الإصابة، ومحمد هاني بسبب الإيقاف.

وانضم أحمد عابدين لأول مرة لقائمة الأهلي هذا الموسم بعد عودته من الإعارة من سيراميكا كليوباترا.

ويتواصل غياب أحمد عبدالقادر ومحمد عبد الله ومحمد أحمد "سيحا" لأسباب فنية.

فيما يستمر غياب مروان عطية وإمام عاشور بسبب الإصابة والتي يغيب الثنائي بسببها من بداية الموسم.

وجاءت قائمة الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمد الشناوي

الدفاع: أشرف داري – أحمد رمضان - أحمد عابدين- كريم فؤاد- عمر كمال – أحمد نبيل "كوكا" – مصطفى العش

الوسط: محمد مجدي "أفشة" – أحمد سيد "زيزو" – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان - أحمد رضا - طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي - حسين الشحات – محمود حسن "تريزيجيه"

المهاجم: محمد شريف – نيتس جراديشار

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 4 نقاط من مباراتين.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

الأهلي غزل المحلة الدوري المصري قائمة الأهلي
