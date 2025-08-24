مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. العارضة تمنع هدفا جديدا
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 17:51
كتب : FilGoal
يستضيف الاتحاد السكندري فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط بينما البنك الأهلي في المركز السابع عشر بنقطتين.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
ق 70: العارضة تمنع محمد توني لاعب الاتحاد من التسجيل من ركلة حرة مباشرة
ق 67: بينية من فادي فريد وتسديدة من فيفور أكيم ترتطم بالقائم
ق 55: رأسية ياو أنور تمر بغرابة بعيدا عن المرمى رغم وقوفه أمام المرمى مباشرة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: تمريرة ثلاثية بين إيبوكا وأوبامي وهشام عادل تنتهي بتسديدة بعيدة لأوبامي من داخل منطقة الجزاء
ق 17: توقف اللقاء ما يقارب 3 دقائق بسبب إصابة لاعب من كل فريق إثر التحام في منطقة الجزاء
ق 10: أحمد صبحي حارس البنك يتصدى لتسديدة أرضية من مهاجم الاتحاد
انطلاق المباراة