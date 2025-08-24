مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. العارضة تمنع هدفا جديدا

يستضيف الاتحاد السكندري فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط بينما البنك الأهلي في المركز السابع عشر بنقطتين.

ق 70: العارضة تمنع محمد توني لاعب الاتحاد من التسجيل من ركلة حرة مباشرة

ق 67: بينية من فادي فريد وتسديدة من فيفور أكيم ترتطم بالقائم

ق 55: رأسية ياو أنور تمر بغرابة بعيدا عن المرمى رغم وقوفه أمام المرمى مباشرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: تمريرة ثلاثية بين إيبوكا وأوبامي وهشام عادل تنتهي بتسديدة بعيدة لأوبامي من داخل منطقة الجزاء

ق 17: توقف اللقاء ما يقارب 3 دقائق بسبب إصابة لاعب من كل فريق إثر التحام في منطقة الجزاء

ق 10: أحمد صبحي حارس البنك يتصدى لتسديدة أرضية من مهاجم الاتحاد

انطلاق المباراة