ضد ستراسبورج.. مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية على التوالي مع نانت
الأحد، 24 أغسطس 2025 - 17:43
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد مهاجم نانت في التشكيل الأساسي لفريقه أمام ستراسبورج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويحل نانت ضيفا على ستراسبورج ضمن منافسات الجولة الثانية.
ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي.
وكان مصطفى قد بدأ أساسيا أمام فريق باريس سان جيرمان بالجولة الافتتاحية من المسابقة.
وخسر نانت في الجولة الافتتاحية أمام باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل.
ولعب مصطفى محمد 79 دقيقة مع الفريق قبل استبداله.
أما ستراسبورج فتغلب على ميتز بهدف دون مقابل خارج ملعبه في الجولة الافتتاحية.
ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى يونيو 2027.
وخاض مصطفى محمد 32 مباراة في الموسم الماضي بمختلف المسابقات.
وساهم مصطفى في 7 أهداف إذ سجل ستة وصنع هدفا.
نرشح لكم
موعد مواجهتي كهربا ضد ربيعة في دوري أبطال الخليج هيثم حسن: مواجهة ريال مدريد مجرد مباراة.. سنلعب بلا خوف كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يحقق انتصاره الأول في الدوري القطري بمشاركة ربيعة وهدف قاتل.. العين يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا مرموش يتحدث عن – مشاركته كبديل ضد ولفرهامبتون.. توتنام الجديد وهدف سيتي شارك أكرم توفيق فانتصر فريقه.. الشمال يقلب الطاولة على الريان برباعية متأخرة النني: هدفنا المنافسة على لقب الدوري الإماراتي