ضد ستراسبورج.. مصطفى محمد أساسي للمباراة الثانية على التوالي مع نانت

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يبدأ مصطفى محمد مهاجم نانت في التشكيل الأساسي لفريقه أمام ستراسبورج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويحل نانت ضيفا على ستراسبورج ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويشارك مصطفى محمد في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي.

وكان مصطفى قد بدأ أساسيا أمام فريق باريس سان جيرمان بالجولة الافتتاحية من المسابقة.

وخسر نانت في الجولة الافتتاحية أمام باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل.

ولعب مصطفى محمد 79 دقيقة مع الفريق قبل استبداله.

أما ستراسبورج فتغلب على ميتز بهدف دون مقابل خارج ملعبه في الجولة الافتتاحية.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى يونيو 2027.

وخاض مصطفى محمد 32 مباراة في الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وساهم مصطفى في 7 أهداف إذ سجل ستة وصنع هدفا.

