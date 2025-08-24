مدير ليفركوزن يلمح لفشل صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان

ألمح سيمون رولفز المدير الرياضي لباير ليفركوزن إلى فشل صفقة انتقال مهاجمه فيكتور بونيفاس إلى ميلان.

قبل ساعات، ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن فيكتور بونيفاس مهاجم باير ليفركوزن عاد إلى ألمانيا بعدما خضع للكشف الطبي مع ميلان.

وقال رولفز في تصريحات لجريدة بيلد: "إذا عاد فيكتور بونيفاس إلى ليفركوزن، ستنهار صفقة انتقاله إلى ميلان. هذا ليس سرا كبيرا".

وأضاف "إمكانية إعادة التفاوض مع ميلان بشأن الصفقة؟ لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وتابع "لقد تحسنت لياقة بونيفاس بالفعل مقارنةً بالماضي. إنه بحاجة إلى مواصلة بناء نفسه. نعتقد أنه قادر على اتخاذ خطوات للأمام. لكن عليه أن يتخذها".

وفقا لسكاي فقد عاد بونيفاس إلى ألمانيا في انتظار قرار الأطباء حول الفحوصات الذي خضع لها.

وأضاف التقرير أنه ربما تفشل الصفقة بسبب الكشف الطبي.

كما أفادت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت بأن ميلان ينوي الانسحاب من صفقة فيكتور بونيفاس ويتطلع إلى التعاقد مع مهاجمين جديدين.

وأوضح التقرير أن المهاجم النيجيري خضع لـ4 فحوصات طبية مختلفة في ميلانو، وكشفت الفحوصات أن ركبته اليمنى ليست سليمة بنسبة 100%

ووصل بونيفاس إلى إيطاليا يوم الجمعة لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال لميلان على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وكانت الشبكة قد ذكرت أن إدارة ميلان ستتخذ قرارها النهائي يوم الأحد.

وأجرى بونيفاس الكشف الطبي لكن هناك تخوف في ميلان بسبب إصابات اللاعب الموسم الماضي وإجراء جراحتين في الركبة في عامي 2019 و2020.

صاحب الـ 24 عاما خاض الموسم الماضي 27 مباراة في جميع المسابقات بسبب الإصابات وسجل 11 وصنع 2.

وينتظر مسؤولو ميلان قرار الأطباء النهائي لحسم قرار ضم بونيفاس.

ويفكر ميلان في ضم مهاجم آخر خاصة لأن بونيفاس سيغيب لمدة شهر بين منتصف ديسمبر وحتى منتصف يناير بسبب المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويتمسك ميلان باستمرار المكسيكي سانتياجو خمينيز رغم التقارير التي تشير لإمكانية رحيله.