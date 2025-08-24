الرياضية: إنزاجي ينصح مدافع الهلال بالبحث عن فريق جديد

أبلغ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال مدافعه خليفة الدوسري أنه خارج حساباته في الموسم الجديد، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الدوسري - 26 عامًا - يدرس عروضًا احترافية لتحديد وجهته قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في 10 سبتمبر المقبل.

وكان الدوسري قد انضم إلى الهلال بعقد لخمسة مواسم من 2021 حتى 2026 قادمًا من القادسية.

ولعب 38 مباراة مع الفريق، منها مباراة فلامنجو في كأس العالم للأندية 2023، ونهائي البطولة ضد ريال مدريد.

من جهة أخرى، يستأنف لاعبو الهلال تدريباتهم مساء الإثنين بعد راحة منحها الجهاز الفني عقب مباراة تجريبية ضد الفيحاء انتهت بفوز الهلال 4-0.

ويبدأ إنزاجي التحضير لمواجهة الرياض في افتتاح الدوري السعودي الجمعة المقبل.

وتقام المباراة على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال.