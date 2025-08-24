شكوك حول مشاركة جناح النصر أمام التعاون

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

أيمن يحيى - النصر ضد التعاون

تحوم الشكوك حول لحاق الجناح الأيمن لنادي النصر أيمن يحيى بافتتاح مباريات فريقه في الدوري السعودي أمام التعاون، حسب جريدة اليوم السعودية.

ويلعب النصر ضد التعاون الجمعة المقبل في لقاء الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن أيمن يحيى تعرض للإصابة في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت ضد أهلي جدة في هونج كونج.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته أهلي جدة يوزع مكافأة السوبر السعودي كاملة على لاعبيه موعد مواجهتي كهربا ضد ربيعة في دوري أبطال الخليج وكيله: إدارة اتحاد جدة تحاول حماية نفسها بحيلة في ملف تجديد كانتي

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي في عيادة النصر خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة إصابته في ظل شكوك بصعوبة مشاركته أمام التعاون.

فيما ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي كارلوس ميجيل، رئيس الجهاز الطبي في نادي النصر أوصى أيمن يحيى بالراحة 48 ساعة.

وذلك قبل إجراء أشعة على مفصل القدم بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخسر النصر نهائي كأس السوبر السعودي 2025 على يد أهلي جدة بركلات الترجيح.

النصر الدوري السعودي التعاون أيمن يحيى
نرشح لكم
الرياضية: إنزاجي ينصح مدافع الهلال بالبحث عن فريق جديد أهلي جدة يوزع مكافأة السوبر السعودي كاملة على لاعبيه وكيله: إدارة اتحاد جدة تحاول حماية نفسها بحيلة في ملف تجديد كانتي اتحاد جدة يغلق ملف مورا.. ويوجه بوصلته نحو برونو فيرنانديز 0 × 3.. رونالدو يفشل في تحقيق اللقب المحلي الأول مع النصر جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي تغريم وحرمان و3-0.. قرارات لجنة الاستئناف على انسحاب الهلال من السوبر السعودي
أخر الأخبار
الدوري المصري سيدات - زد يتصدر مبكرا.. وانتصار الأهلي ومسار وتعادل سلبي لـ الزمالك 10 دقيقة | رياضة نسائية
لماذا تشتري مهاجم ثم لا تشركه؟ أموريم يجيب السؤال المثير للجدل عن سيسكو 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الحارس الجديد في الطريق؟ أموريم يكشف سبب خروج أونانا من التشكيل للمرة الثانية 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فيريرا: نتعامل مع ضيق الوقت.. وسأكون قلقا في هذه الحالة 47 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) مانشستر يونايتد.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
افتتاح الملعب الجديد بزجاجة بيكفورد.. جريليش يعود للحياة في فوز إيفرتون على برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. العارضة تمنع هدفا جديدا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511947/شكوك-حول-مشاركة-جناح-النصر-أمام-التعاون