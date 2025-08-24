شكوك حول مشاركة جناح النصر أمام التعاون

تحوم الشكوك حول لحاق الجناح الأيمن لنادي النصر أيمن يحيى بافتتاح مباريات فريقه في الدوري السعودي أمام التعاون، حسب جريدة اليوم السعودية.

ويلعب النصر ضد التعاون الجمعة المقبل في لقاء الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن أيمن يحيى تعرض للإصابة في نهائي كأس السوبر السعودي يوم السبت ضد أهلي جدة في هونج كونج.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي في عيادة النصر خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة إصابته في ظل شكوك بصعوبة مشاركته أمام التعاون.

فيما ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرتغالي كارلوس ميجيل، رئيس الجهاز الطبي في نادي النصر أوصى أيمن يحيى بالراحة 48 ساعة.

وذلك قبل إجراء أشعة على مفصل القدم بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وخسر النصر نهائي كأس السوبر السعودي 2025 على يد أهلي جدة بركلات الترجيح.