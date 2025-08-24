جلوبو: إصابة نيمار في الفخذ.. وسانتوس يبلغ الاتحاد البرازيلي قبل استدعائه

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 15:35

كتب : FilGoal

نيمار - سانتوس

أعلن نادي سانتوس إصابة نيمار بتورم في الفخذ وخضوع اللاعب للعلاج وسط محاولات للحاقه بمواجهة فلومينينسي الأسبوع المقبلأ.

وشعر نيمار بآلام خلال تدريبات الخميس الماضي وغادر المران قبل نهايته قبل أن يغيب عن تدريبات الجمعة والسبت.

وكشفت شبكة جلوبو البرازيلية أن نيمار لا يزال يعني من شعور بالألم عند المشي رغم أن الفحوصات الطبية الأولية أشارت إلى أن الإصابة ليست بالخطيرة.

وأوضح التقرير أن إدارة سانتوس قد أبلغت الاتحاد البرازيلي بحالة اللاعب قبل استدعائه سبتمبر المقبل.

ويستعد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لإعلان قائمته يوم الإثنين لمواجهتي تشيلي وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولا يزال هناك شكوك حول إمكانية استدعاء نيمار الذي لم يظهر مع منتخب البرازيل منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي يوم 17 أكتوبر 2023 أمام أوروجواي.

وإذا استمر غياب نيمار عن توقف سبتمبر المقبل سيغيب بذلك عن المنتخب البرازيلي لمدة عامين.

ويواجه منتخب البرازيل كل من تشيلي يوم 4 سبتمبر على ملعب ماراكانا ثم بوليفيا يوم 9 من الشهر ذاته في إل ألتو.

نيمار سانتوس منتخب البرازيل
