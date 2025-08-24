الإعارات مستمرة.. سان جيرمان يرسل ريناتو سانشيز إلى اليونان

أعلن نادي باريس سان جيرمان انتقال لاعبه البرتغالي ريناتو سانشيز إلى نادي باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة.

وبذلك واصل الدولي البرتغالي الخروج في إعارات للموسم الثالث على التوالي من سان جيرمان.

فقد انتقل ريناتو سانشيز إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022 قادما من ليل، ولعب 27 مباراة وسجل هدفين خلال موسم 2022-2023.

وفي الموسم التالي، أُعير إلى روما، حيث لعب ريناتو سانشيز 12 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.

ثم أُعير ريناتو سانشيز مجددًا في الموسم الماضي إلى ناديه السابق بنفيكا، وشارك في 21 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.

لاعب الوسط البرتغالي البالغ 28 عاما بدأ مسيرته مع بنفيكا وتألق مع الفريق الأول في 2016.

وعقب تألقه مع منتخب البرتغال في يورو 2016 وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، انضم لصفوف بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو.

قضى بقميص البافاري موسم واحد ثم أعير لسوانزي سيتي الإنجليزي.

عاد مرة أخرى لبايرن ميونيخ واكتفى بخوض 53 مباراة بشكل عام ورحل في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو لصفوف ليل.

وحصد سانشيز مع البرتغال لقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.