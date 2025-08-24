مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق بالفريق للتحقيق.

كما قرر نادي الزمالك ملاحقته قضائيا بسبب اتهامه لمجلس الإدارة بالتربح.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "نادي الزمالك قرر تحويل تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق للتحقيق، وهناك اتجاه بشطبه بناء على نتيجة التحقيقات بسبب التجاوزات التي صدرت منه في حق أعضاء مجلس الإدارة واتهامه لهم بالتربح".

وشدد "الزمالك سيقرر ملاحقة تامر عبد الحميد قضائيا ولن يتهاون مع أي شخص يخطيء في حق النادي أو مجلس الإدارة".

وأضاف "أعضاء مجلس الإدارة وبعض المحبين قدموا تبرعات كبيرة لنادي الزمالك منذ توليهم مسؤولية إدارة النادي، وصلت إلى ما يقارب من 800 مليون جنيه بدون حديث في الإعلام أو محاولة إثبا مدى دعمهم للنادي".

واختتم المصدر تصريحاته "سيلجأ النادي لأي طريقة تضمن الحفاظ على حقوق نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارته".