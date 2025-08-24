وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ استاد المصري

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 14:31

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وزير الرياضة - محافظ بورسعيد

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الجارية داخل مشروع استاد المصري والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

وحضر كل من محب حبشي محافظ بورسعيد ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وكامل أبو علي رئيس النادي المصري، عبر الفيديو، الاجتماع لمشاهدة تطورات استاد المصري بمحافظة بورسعيد.

واستعرض مسؤولو الشركة المنفذة خلال الاجتماع عرض تقديمي الموقف التنفيذي للمشروع وكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

أخبار متعلقة:
"بدء توفيق الأوضاع وإلغاء بند الانتخاب".. بيان من وزارة الشباب والرياضة بعد تصديق الرئيس الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون الرياضة بعد موافقة مجلس النواب التجاري الدولي CIB يتحول لرعاية كل الرياضات بعد مسيرة ناجحة مع الاسكواش سلة - "للرد على ما تم تداوله".. وزارة الرياضة تطالب الاتحاد بتوضيح ما حدث في البطولة العربية للناشئات

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ما تم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح أشرف صبحي، أن استاد المصري ببورسعيد، يتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الإنشائية والتصميمات الحديثة ليكون صرحاً رياضياً متكاملاً، يعكس مكانة النادي وتاريخه الكبير.

ويدعم مشروع استاد المصري خطط الدولة في تطوير البنية التحتية الرياضية.

وزير الرياضة أشرف صبحي استاد المصري محافظ بورسعيد
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته خدمة في الجول - فتح حجز مباراة الزمالك ضد فاركو في الدوري شيكابالا: يجب عدم تكرار خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد.. والتعاقد مع المهدي غير صحيح لهذا لسبب مواعيد مباريات الأحد 24 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري وريال مدريد ضد أوفييدو أمين عمر حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة الاتحاد السكندري لـ في الجول: سنتظلم ضد إيقاف سامي وسنشكو لجنة الحكام شيكابالا: لو دربت الزمالك سيحاربوني.. و"2 لاعيبة شيشوا" قبل خوض نهائي صنداونز شيكابالا: سأكون سعيدا لو حقق الزمالك المركز الثاني من أجل دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
شكوك حول مشاركة جناح النصر أمام التعاون 56 دقيقة | سعودي في الجول
جلوبو: إصابة نيمار في الفخذ.. وسانتوس يبلغ الاتحاد البرازيلي قبل استدعائه ساعة | أمريكا
الإعارات مستمرة.. سان جيرمان يرسل ريناتو سانشيز إلى اليونان ساعة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته ساعة | الدوري المصري
موعد مواجهتي كهربا ضد ربيعة في دوري أبطال الخليج ساعة | المحترفون
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ استاد المصري 2 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - منتخب السيدات يخسر أمام هولندا في ثاني مبارياته ببطولة العالم 2 ساعة | رياضة نسائية
تقرير: مانشستر يونايتد يقترب أكثر من ضم حارس أنتويرب 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511942/وزير-الرياضة-ومحافظ-بورسعيد-يتابعان-معدلات-تنفيذ-استاد-المصري