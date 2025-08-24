وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ استاد المصري

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الجارية داخل مشروع استاد المصري والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

وحضر كل من محب حبشي محافظ بورسعيد ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وكامل أبو علي رئيس النادي المصري، عبر الفيديو، الاجتماع لمشاهدة تطورات استاد المصري بمحافظة بورسعيد.

واستعرض مسؤولو الشركة المنفذة خلال الاجتماع عرض تقديمي الموقف التنفيذي للمشروع وكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ما تم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح أشرف صبحي، أن استاد المصري ببورسعيد، يتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الإنشائية والتصميمات الحديثة ليكون صرحاً رياضياً متكاملاً، يعكس مكانة النادي وتاريخه الكبير.

ويدعم مشروع استاد المصري خطط الدولة في تطوير البنية التحتية الرياضية.