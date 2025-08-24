كرة طائرة - منتخب السيدات يخسر أمام هولندا في ثاني مبارياته ببطولة العالم

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 14:22

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - سيدات كرة طائرة

خسر منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة للمباراة الثانية على التوالي في دور المجموعات من بطولة العالم.

وتغلب منتخب هولندا على مصر بنتيجة 3-0 بنتائج أشواط (25-15، 25-13، 25-13).

ويشارك منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 2006.

وتستضيف تايلاند منافسات البطولة خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تايلاند وهولندا والسويد.

وكانت مريم متولي المنضمة حديثا إلى فريق بوستو أرسيتسيو الإيطالي قد سجلت 9 نقاط كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط لمنتخب مصر للسيدات.

وسيلتقي منتخب السيدات في الجولة الختامية أمام السويد في الرابعة والنصف من عصر يوم الثلاثاء.

وجاءت قائمة منتخب السيدات كالآتي:

سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانه شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر.

تاريخ مشاركات مصر

شارك منتخب مصر للسيدات في بطولة العالم 4 مرات فقط من قبل أولهم عام 1990 بالصين.

وحقق وقتها المنتخب المركز السادس عشر والأخير.

بينما شارك مرتين متتاليتين في 2002 و2006 عندما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 24.

وحقق منتخب السيدات المركز 21 في النسختين.

ويبحث منتخب مصر للسيدات عن الانتصار الأول تاريخيا في بطولة العالم.

كرة طائرة بطولة العالم للطائرة منتخب مصر للسيدات سيدات مصر للطائرة
