صحيفة المنتخب: لاعب روما اختار تمثيل المغرب وربما يكون مفاجأة قائمة سبتمبر

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 14:08

كتب : FilGoal

نائل العيناوي بقميص روما

استقر نائل العيناوي لاعب فريق روما على اختيار تمثيل منتخب المغرب بعد جلسة مع وليد الركراكي المدير الفني.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن جلسة بين الركراكي والعيناوي في باريس خلال الفترة الماضية من أجل إقناعه.

وأشار التقرير إلى نائل العيناوي قد صرح بشكل رسمي عن جاهزيته لتمثيل منتخب المغرب الفترة المقبلة وينتظر دعوة الركراكي.

أخبار متعلقة:
تقرير: مزراوي لن يكون جاهزا لمباراتي المغرب ضد النيجر وزامبيا كرة طائرة - منتخب الشباب يستهل مشواره ببطولة العالم بالفوز على المغرب أمم إفريقيا للمحليين - المليوي يقود المغرب إلى نصف النهائي.. ومدغشقر تقصي كينيا سكاي: كريستال بالاس يقترب من حسم صفقة نجم المغرب

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يكون نائل العيناوي هو مفاجأة قائمة المغرب للتوقف الدولي بسبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب المغرب في توقف سبتمبر المقبل أمام كل من النيجر وزامبيا على الترتيب.

ومن المقرر أن يعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الفريق ظهر الخميس المقبل.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات.

بينما المباراة التالية ستكون ضد زامبيا يوم 8 من شهر سبتمبر ذاته.

المغرب روما نائل العيناوي
نرشح لكم
الظهور الأول.. وسام أبو علي يشارك بديلا في خسارة كولمبوس كرو بالدوري الأمريكي أمم إفريقيا للمحليين - السودان المتصدر الوحيد في نصف النهائي.. ونهائي عربي محتمل بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يحقق انتصاره الأول في الدوري القطري شبيبة القبائل يعيد زين الدين بلعيد إلى الجزائر الصفاقسي يعلن تفاصيل إصابة معلول وموتيابا بمشاركة ربيعة وهدف قاتل.. العين يتصدر الدوري الإماراتي مؤقتا جاء من بعيد وحقق اللقب.. الأهلي بطل السوبر السعودي بسيناريو مجنون ضد النصر رونالدو يصل للهدف 100 مع النصر في نهائي السوبر السعودي
أخر الأخبار
شكوك حول مشاركة جناح النصر أمام التعاون 2 دقيقة | سعودي في الجول
جلوبو: إصابة نيمار في الفخذ.. وسانتوس يبلغ الاتحاد البرازيلي قبل استدعائه 7 دقيقة | أمريكا
الإعارات مستمرة.. سان جيرمان يرسل ريناتو سانشيز إلى اليونان 17 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته 38 دقيقة | الدوري المصري
موعد مواجهتي كهربا ضد ربيعة في دوري أبطال الخليج 40 دقيقة | المحترفون
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ استاد المصري ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - منتخب السيدات يخسر أمام هولندا في ثاني مبارياته ببطولة العالم ساعة | رياضة نسائية
تقرير: مانشستر يونايتد يقترب أكثر من ضم حارس أنتويرب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير
/articles/511939/صحيفة-المنتخب-لاعب-روما-اختار-تمثيل-المغرب-وربما-يكون-مفاجأة-قائمة-سبتمبر