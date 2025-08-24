صحيفة المنتخب: لاعب روما اختار تمثيل المغرب وربما يكون مفاجأة قائمة سبتمبر

استقر نائل العيناوي لاعب فريق روما على اختيار تمثيل منتخب المغرب بعد جلسة مع وليد الركراكي المدير الفني.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن جلسة بين الركراكي والعيناوي في باريس خلال الفترة الماضية من أجل إقناعه.

وأشار التقرير إلى نائل العيناوي قد صرح بشكل رسمي عن جاهزيته لتمثيل منتخب المغرب الفترة المقبلة وينتظر دعوة الركراكي.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يكون نائل العيناوي هو مفاجأة قائمة المغرب للتوقف الدولي بسبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب المغرب في توقف سبتمبر المقبل أمام كل من النيجر وزامبيا على الترتيب.

ومن المقرر أن يعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الفريق ظهر الخميس المقبل.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات.

ويلعب منتخب المغرب أمام النيجر يوم 5 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات.

بينما المباراة التالية ستكون ضد زامبيا يوم 8 من شهر سبتمبر ذاته.