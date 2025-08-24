تقرير: صعوبات تواجه صفقة انتقال الخنوس إلى كريستال بالاس

الأحد، 24 أغسطس 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - ليستر سيتي

أصبحت صفقة انتقال المغربي بلال الخنوس مع ليستر سيتي إلى كريستال بالاس معلقة، رغم أنها كانت قريبة من الإتمام، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وذكر تافوليري أن التوصل لاتفاق أصبح بعيدا في الوقت الحالي، رغم وصول المفاوضات لمراحل متقدمة في الأيام الأخيرة.

وأوضح الخنوس نواياه بوضوح إذ يُريد مغادرة ليستر سيتي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حسب تافوليري.

وكان من المفترض أن يفتح رحيل إيبيريتشي إيزي إلى أرسنال الباب أمام بالاس لضم الدولي المغربي بسهولة.

قبل أيام، أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن نادي كريستال بالاس يقترب من التوصل لاتفاق مع ليستر سيتي من أجل ضم المغربي بلال الخنوس.

وذكر التقرير أن الصفقة قد تتم مقابل 32 مليون جنيه استرليني.

وكان ليستر سيتي قد رفض أكثر من عرض أرسله كريستال بالاس لضم النجم المغربي، وفقا لساشا تافوليري.

قبل ذلك بأيام، ذكرت جريدة تليجراف أن نادي نيوكاسل يونايتد مهتم بشدة بضم المغربي بلال الخنوس جناح ليستر سيتي.

ويدرس نيوكاسل إمكانية التعاقد مع الدولي المغربي هذا الصيف، وفقا للتقرير.

ويجد نيوكاسل منافسة من ليدز يونايتد المهتم أيضا بالتعاقد مع الخنوس.

كما يهتم توتنام بضم النجم المغربي الشاب، وفقا لتقارير أخرى.

ويرحب الخنوس بفكرة الرحيل عن ليستر سيتي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في أول جولتين من دوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي وبريستون نورث إند.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.

بلال الخنوس ليستر سيتي كريستال بالاس
